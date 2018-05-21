رضا اطری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به رغم حضور مدعیان سرسخت و توانمند در آسیا، شناخت خوبی از آنها دارد، اظهار داشت: بسیاری از مدعیان و عنوان داران سبک وزن کشتی آزاد از کشورهای آسیایی هستند که این مساله کار مرا برای کسب مدال در بازیهای آسیایی بسیار سخت خواهد کرد. البته من شناخت خوبی از این مدعیان دارم و با تمام وجود از فرصت بدست آمده استفاده خواهم کرد.

وی در خصوص افت و خیزهای مبارزاتش در دو مرحله رقابتهای انتخابی تیم ملی گفت: در مرحله اول کشتی های خوبی گرفتم اما در دیدار فینال نتوانستم آنطور که باید و شاید کشتی بگیرم. دلیل این افت هم، زمان محدود بین کشتی قبلی بودکه به من اجازه ریکاوری را نداد. البته کمی هم از ناحیه دست دچار مصدومیت شدم که خوشبختانه برای مرحله نهایی بهبود یافت.

قهرمان وزن ۵۷ کیلوگرم رقابتهای انتخابی کشتی آزاد ادامه داد: بعد از پشت سر گذاشتن مرحله اول رقابتهای انتخابی با روحیه و انگیزه بالای به مرحله نهایی راه یافتم که خوشبختانه توانستم با کیفیت بهتری بروی تشک بروم. تاثیر این شرایط هم در کشتی ها من مشخص بود و برخی از حریفانم را با اختلاف زیاد شکست دادم.

ملی پوش تیم ایران در رقابتهای جهانی پاریس با تاکید بر اینکه تنها به کسب مدال طلای بازیهای آسیایی می اندیشد، گفت: مهمترین دستاورد من از مسابقات جهانی پاریس، کسب تجربه و حضور در چنین میدان بزرگ و سختی بود که مطمئنا در ادامه راه تاثیر مثبتی بر روند عملکرد من دارد. به همین دلیل قدر فرصت بدست آمده را می دانم و با تمام توان برای حضوری موفق در بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی وارد میدان خواهم شد.

اطری در پایان از حریف ژاپنی خود به عنوان توانمندترین مدعی سبک وزن یاد کرد و گفت: هر چند بهترین سبک‌وزن‌های جهان در آسیا حضور دارند، اما حریف ژاپنی را به عنوان اصلی‌ترین رقیبم می دانم و تمرکز بیشتری روی او خواهم داشت. البته در طول برگزاری اردوهای تیم ملی سعی خواهم کرد به اوج آمادگی برسم و با حداکثر توان روحی و جسمی به رقابتهای پیش رو اعزام شوم.