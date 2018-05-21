به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، به تشریح مهم ترین رویدادها و اخبار حوزه سلامت در روزهای اخیر پرداخت.

وی در ابتدا به وضعیت مصرف مواد دخانی در کشور اشاره کرد و گفت: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در دنیا سیگاری هستند و سالانه ۷ میلیون نفر بر اثر مصرف مواد دخانی قوت می کنند.

حریرچی به آمار مصرف مواد دخانی در کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه آمارها در این ارتباط نگران کننده است.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد ۳.۴ درصد نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله در کشور مصرف کننده مواد دخانی هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۴.۸ درصد پسران و ۲.۱ دختران سنین ۱۳ تا ۱۵ ساله مصرف کننده مواد دخانی هستند، افزود: ۸.۲ درصد این نوجوانان مصرف کنندگان سایر مواد دخانی به ویژه قلیان هستند که سهم پسران ۱۱.۱ و دختران ۶.۶ درصد است.

حریرچی ادامه داد: ۲۴.۲ درصد نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله در معرض دود مواد دخانی در منزل هستند و ۳۸.۴ درصد آنها در معرض دود مواد دخانی در سایر فضاهای بسته قرار دارند.

وی تاکید کرد: بررسی های ما نشان می دهد ۷۶.۷ درصد نوجوانان می دانند که دخانیات مضر است اما با این حال ۳.۴ درصد نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله کشور مصرف کننده مواد دخانی هستند.

وی به برنامه های وزارت بهداشت در خصوص کنترل و پیشگیری از مصرف مواد دخانی در کشور اشاره کرد و گفت: ما شش استراتژی برای کنترل و کاهش مصرف مواد دخانی در کشور داریم که به ترتیب پایش، حفاظت از تماس با دود دخانیات، کمک به ترک دخانیات، هشدار در مورد خطرات مصرف مواد دخانی، ممنوعیت تبلیغ مواد دخانی و در نهایت افزایش مالیات بر مواد دخانی است.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه نسبت به مصرف ریتالین در فصل امتحانات هشدار داد و گفت: بررسی ها نشان می دهد میزان مصرف ریتالین در فصل امتحانات ۵۰ درصد بالا می رود.

وی افزود: این دارو برای کودکان بیش فعال موثر است اما مصرف آن برای سایر افراد عوارض خطرناکی به دنبال دارد در حالی که ۵ درصد دانشجویان و ۴.۵ درصد دانش آموزان سال آخر دبیرستان در فصل امتحانات ریتالین مصرف می کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین به آمار مرگ و میر در کشور در اثر بیماری های غیرواگیر اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۲۸۷ هزار مورد مرگ به دلیل بیماری های غیرواگیر داشتیم که ۸۲ درصد این موارد ناشی از ۴ گروه از بیماری های قلبی عروقی، دیابت، سرطان و بیماری های مزمن ریوی بوده است.

حریرچی گفت: هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۴ کاهش ۵ درصدی موارد مرگ و میرهای زودرس در کشور است.