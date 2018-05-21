به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با اعلام آمادگی ۳۹ واحد از سراسر کشور از اسفندماه سال ۹۶ آغاز شد.

در این دوره تاکنون آذربایجان غربی با ۱۶ تیم، اردبیل با ۸ تیم، دانشگاه الزهرا با ۸ تیم، چهارمحال و بختیاری با ۹۶ تیم، خراسان رضوی با ۱۶ تیم، خراسان شمالی با ۱۲ تیم، خراسان جنوبی با ۱۴ تیم، دانشگاه خواجه نصیر با ۸ تیم، زنجان با ۳۲ تیم، قزوین با ۲۰ تیم، قم با ۱۶ تیم، کردستان با ۱۶ تیم، مرکزی با ۱۸ تیم، هرمزگان با ۳۲ تیم، یزد با ۳۲ تیم، همدان با ۸ تیم، کرمانشاه با ۲۲ تیم، صنعتی اصفهان با ۸ تیم، دانشگاه امام صادق با ۱۸ تیم، دانشگاه امیر کبیر با ۸ تیم، و دانشگاه شهید بهشتی با ۸ تیم برای برگزاری مسابقات مناظره اقدام کرده اند.

همچنین در برخی واحدها، مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی به اتمام رسیده و تیم های برگزیده شناسایی شده اند، این استان ها شامل؛ آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، دانشگاه علم و صنعت، قزوین، قم، کردستان، یزد، کرمانشاه، صنعتی اصفهان، دانشگاه امام صادق، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شهید بهشتی هستند.

بر این اساس تاکنون تعداد ۴۵۷ تیم شامل یک هزار و هشتصد و بیست و هشت دانشجو از سراسر کشور به مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات مناظره وارد شده که در حال حاضر مسابقات آنها در حال برگزاری است.

از این تعداد ثبت نام استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، ایلام، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، سمنان، سیستان و بلوچستان، دانشگاه علامه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارس، کرمان، کهکلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران و دانشگاه صنعتی شریف هنوز به اتمام نرسیده و در تیم ها در حال عضوگیری هستند.

طبق پیش بینی های دبیرخانه مسابقات ملی مناظره دانشجویی تا پایان زمان ثبت نام و عضوگیری تیم ها، حداقل یکصد تیم به تعداد تیم های شرکت کننده در هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی اضافه خواهد شد که این رقم، رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

در ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی، ۴۸۳ تیم برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کرده بودند که از این تعداد ۴۸ تیم به مرحله منطقه ای و ۱۲ تیم به مرحله کشوری راه پیدا کردند.