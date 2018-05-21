به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول بنیادی، این مطالعه که به سرپرستی دکتر تاکاهاشی در دانشگاه کیوتو صورت گرفته است، برای اولین بار اثر بخش بودن این سلول درمانی در پریمات ها را نشان داده است.

بر اساس اعلام این تیم تحقیقاتی، بعد از پیوند سلول های عصبی مشتق از سلول های بنیادی جنینی به این میمون ها، آن هایی که قادر به حرکت نبودند علایم بهبودی را نشان داده و توانسته اند بدون نیاز به کمک راه بروند.

بیماری پارکینسون، یک بیماری عصبی است که به دلیل نقص در نوروترانسمیتر دوپامین در مغز ایجاد می شود. سلول های بنیادی جنینی نیز سلول هایی با پتانسیل بالا هستند که تقریبا هر سلول و بافتی از بدن را می توانند تولید کنند و از بلاستوسیست جداسازی می شوند.

در تمایز این سلول های بنیادی جنینی به نورون های دوپامینرژیک، تاکاهاشی و همکارانش توده های سلولی را تولید کردند که ۳۵ درصد آن ها قادر به تولید دوپامین بودند. این نورون ها به چهار میمون خرچنگ خوار مدل شده برای پارکینسون پیوند شده و این میمون ها برای یکسال تحت نظر بودند. شش ماه بعد این میمون ها هیچ گونه لرزشی نداشتند و علایم بیماری در آن ها تقریبا به طور کامل از بین رفت.

این در حالی بود که همان طور که گفته شد قابلیت حرکتی این میمون ها به میزان قابل ملاحظه ای بهبود یافت. یافته های این مطالعه دستاورد بزرگی در زمینه سلول درمانی و طب بازساختی محسوب می شود و محققین قصد دارند که در مطالعات بعدی سلول های بنیادی پرتوان القایی را جایگزین استفاده از سلول های بنیادی جنینی کنند. این سلول های بنیادی پرتوان، دارای پتانسیل تمایزی سلول های بنیادی جنینی هستند اما محدودیت های اخلاقی مربوط به آن ها را ندارند.