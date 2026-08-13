به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی‌، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت ۲۲ مردادماه روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی پیامی صادر کرد.

متن پیام حجت‌الاسلام‌ آقابابایی‌ به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ»

(سوره مائده، آیه ۲)

تشکل‌ها، شبکه‌های مردمی و نهادهای اجتماعی، پشتوانه‌ اصلی پیشرفت و اقتدار کشور هستند و باید با همه توان از آنها حمایت کرد.

بیست‌ودوم مردادماه، روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، یادآور نقش آفرینی موثر نهادهای مردمی، گروه‌های جهادی و تشکل‌های فعال در مسیر ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی کشور است. کنشگرانی که با میدان‌داری هدفمند و تعهد خالصانه خود، گام های موثری در عرصه‌ی مشارکت اجتماعی برداشته و با نگاهی بلند و والا، مسیر اعتلای فرهنگی استان را هموار ساخته‌اند.

تشکل‌های مردم‌نهاد، ستون‌های اصلی توسعه‌ مردمی و نمادپویایی و امیدبخشی جامعه به شمار می‌روند. نهادهایی برآمده از بطن جامعه که با اتکاء به سرمایه‌های گرانسنگ انسانی و اجتماعی، جلوه‌ای از خرد جمعی، مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی نسلی آگاه و انقلابی را به نمایش می‌گذارند و با حضور فعال و مسئولانه‌ در صحنه‌های گوناگون، زمینه‌ساز تحولات مثبت و بسترساز پیشرفت‌های گسترده در استان چهارمحال و بختیاری و کشور عزیزمان ایران شده اند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت محمد(ص) و امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام، به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی به کلیه ی کنشگران خستگی‌ناپذیر، نخبگان متعهد، مؤسسات خیریه، گروه‌های جهادی و همه‌ی دست‌اندرکاران و فعالان عرصه‌ی مشارکت اجتماعی، خداقوت عرض می‌نمایم.

به همه‌ عزیزانی که با عشق به ایران و تعهد به آرمان‌های انقلاب، در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، خدماتی و توانمندسازی، گام‌هایی ارزشمند و ماندگار برداشته‌اند، مراتب تقدیر و سپاس عمیق خود را ابراز می‌دارم. بی‌تردید، نقش‌آفرینی متعهدانه‌ی شما عزیزان، در شرایط کنونی کشور، بیش از هر زمان دیگری، سهمی تعیین‌کننده در تقویت انسجام ملی، امیدآفرینی و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد.

همچنین از تمامی فعالان و دغدغه‌مندان این عرصه دعوت می‌کنم که با همدلی، همکاری و تعامل مستمر، به تقویت و توانمندسازی هرچه بیشتر این نهادهای مردمی بردارند و در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای کیفیت زندگی مردم شریف استان چهارمحال و بختیاری، با تمام توان و اراده‌ای راسخ کوشش نمایند و خادمان شما در سازمان تبلیغات اسلامی نیز تسهیل گر این مسیر شما خواهند بود.

امید است در پرتو الطاف الهی و با هم‌افزایی و همدلی روزافزون، شاهد رشد و توسعه‌ی مشارکت‌های اجتماعی، اعتلای فرهنگی و انسانی و شکوفایی روزافزون استان عزیزمان باشیم.

«وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»

صالح آقابابایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری