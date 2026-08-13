به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۱۹، امروز (پنجشنبه) و فردا در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در نیمه جنوبی، ارتفاعات مرکزی و نیمه غربی استان شاهد رشد ابرهای همرفتی خواهیم بود.

بر اساس این گزارش، در ارتفاعات جنوب و جنوب‌غرب استان شرایط برای وقوع رگبار باران، گاهی رعدوبرق، بارش تگرگ در مناطق مستعد و وزش تندبادهای لحظه‌ای فراهم است.

وزش باد و خیزش گردوخاک در مناطق شرقی و شمالی

همچنین تا روز شنبه در نوار شرقی، شمال و غرب استان، وزش باد پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق می‌تواند به وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گردوخاک در نقاط مستعد منجر شود.

تشدید وزش باد و احتمال وقوع طوفان گردوخاک در روز یکشنبه

اداره‌کل هواشناسی استان کرمان همچنین اعلام کرد: روز یکشنبه و با توجه به تشدید جریانات شمالی، در اغلب نقاط استان، به‌ویژه نواحی شرقی و غربی، شمال و برخی مناطق جنوبی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک و افزایش غلظت غبار پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این پیش‌بینی، در نقاط مستعد احتمال وقوع طوفان گردوخاک و کاهش دید افقی وجود دارد و این شرایط می‌تواند موجب اختلال در تردد، به‌ویژه در محورهای مواصلاتی منتهی به استان‌های شرقی و همچنین محورهای شمالی استان کرمان شود.

اداره‌کل هواشناسی استان کرمان با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، بر رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای و توجه به هشدارهای هواشناسی تأکید کرده است.