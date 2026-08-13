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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

ارزش سهام عدالت ۲۲۰۰ همت برآورد شده است

ارزش سهام عدالت ۲۲۰۰ همت برآورد شده است

بابل- نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به برآورد ارزش حدود ۲۲۰۰ همتی سبد سهام عدالت، خواستار شفاف‌سازی درباره ارزش واقعی این دارایی شد.

حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نبود شفافیت کافی در حوزه سهام عدالت، اظهار کرد: سهام عدالت دارایی میلیون‌ها ایرانی است و نمی‌توان این دارایی بزرگ را تنها به پرداخت سود سالانه محدود کرد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۴۹ میلیون نفر در سهام عدالت ذی‌نفع هستند، افزود: ارزش این سبد حدود ۲۲۰۰ همت برآورد می‌شود و با توجه به چنین حجم عظیمی از دارایی، سهامداران باید بدانند سرمایه آنها در چه وضعیتی قرار دارد، چگونه مدیریت می‌شود و چه میزان بازدهی ایجاد می‌کند.

نماینده مردم بابل تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی در سهام عدالت، فاصله میان «مالکیت» و «اعمال حقوق مالکانه» است. مردم باید بتوانند متناسب با میزان مالکیت خود از اطلاعات شفاف برخوردار باشند و نسبت به نحوه مدیریت دارایی‌شان آگاهی و نقش داشته باشند.

نتاج ادامه داد: مدیریت سهام عدالت باید به مدیران حرفه‌ای و متخصص سپرده شود، اما این موضوع نباید به حذف سهامداران از حقوق قانونی و مالکانه‌شان منجر شود.

وی چهار اصل شفافیت کامل، مدیریت حرفه‌ای و پاسخگو، مشارکت واقعی سهامداران و برخورداری از حقوق مالکانه و امکان نقدشوندگی را از الزامات اصلاح ساختار سهام عدالت عنوان کرد.

نماینده مردم بابل همچنین خواستار تشکیل کارگروهی مشترک با حضور مجلس، دولت، سازمان بورس، نمایندگان واقعی سهامداران و متخصصان بازار سرمایه شد و گفت: وضعیت سهام عدالت نیازمند بررسی ریشه‌ای و ارائه راهکارهای مشخص برای افزایش شفافیت و تقویت جایگاه مردم به عنوان صاحبان اصلی این دارایی است.

نتاج تأکید کرد: پرداخت سود تنها بخشی از حقوق سهامدار است و مردم باید از ارزش دارایی خود، عملکرد شرکت‌ها، نحوه مدیریت و میزان بازدهی آن اطلاع داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: سهام عدالت باید از یک سازوکار صرفاً مبتنی بر پرداخت سود عبور کرده و به نظامی واقعی برای مالکیت، شفافیت و مشارکت اقتصادی مردم تبدیل شود.

کد مطلب 6915922

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
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      اگه سهام عدالت را در قالب سهم استانی در بورس خرید و فروش بشه مدتی صف فروش میشه بعد متعادل میشه اگه مثل قبل اجازه فروش بدید مثل سال ۹۹ ضربه جبران ناپذیر به بورس وارد می کنه
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 0
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      میدونیم ارزش سهام عدالت بیشتر شده ولی فایده اش برای مردم چیه

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