ارزش سهام عدالت ۲۲۰۰ همت برآورد شده است

حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نبود شفافیت کافی در حوزه سهام عدالت، اظهار کرد: سهام عدالت دارایی میلیون‌ها ایرانی است و نمی‌توان این دارایی بزرگ را تنها به پرداخت سود سالانه محدود کرد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۴۹ میلیون نفر در سهام عدالت ذی‌نفع هستند، افزود: ارزش این سبد حدود ۲۲۰۰ همت برآورد می‌شود و با توجه به چنین حجم عظیمی از دارایی، سهامداران باید بدانند سرمایه آنها در چه وضعیتی قرار دارد، چگونه مدیریت می‌شود و چه میزان بازدهی ایجاد می‌کند.

نماینده مردم بابل تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی در سهام عدالت، فاصله میان «مالکیت» و «اعمال حقوق مالکانه» است. مردم باید بتوانند متناسب با میزان مالکیت خود از اطلاعات شفاف برخوردار باشند و نسبت به نحوه مدیریت دارایی‌شان آگاهی و نقش داشته باشند.

نتاج ادامه داد: مدیریت سهام عدالت باید به مدیران حرفه‌ای و متخصص سپرده شود، اما این موضوع نباید به حذف سهامداران از حقوق قانونی و مالکانه‌شان منجر شود.

وی چهار اصل شفافیت کامل، مدیریت حرفه‌ای و پاسخگو، مشارکت واقعی سهامداران و برخورداری از حقوق مالکانه و امکان نقدشوندگی را از الزامات اصلاح ساختار سهام عدالت عنوان کرد.

نماینده مردم بابل همچنین خواستار تشکیل کارگروهی مشترک با حضور مجلس، دولت، سازمان بورس، نمایندگان واقعی سهامداران و متخصصان بازار سرمایه شد و گفت: وضعیت سهام عدالت نیازمند بررسی ریشه‌ای و ارائه راهکارهای مشخص برای افزایش شفافیت و تقویت جایگاه مردم به عنوان صاحبان اصلی این دارایی است.

نتاج تأکید کرد: پرداخت سود تنها بخشی از حقوق سهامدار است و مردم باید از ارزش دارایی خود، عملکرد شرکت‌ها، نحوه مدیریت و میزان بازدهی آن اطلاع داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: سهام عدالت باید از یک سازوکار صرفاً مبتنی بر پرداخت سود عبور کرده و به نظامی واقعی برای مالکیت، شفافیت و مشارکت اقتصادی مردم تبدیل شود.