تردد ۳۴۸ هزار خودرو به گیلان؛ آزادراه رشت-قزوین بیشترین ورودی را دارد

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از ترددهای ثبت شده در سامانه های ترددشمار جادهای، اظهار کرد: این آمار مربوط به بازه زمانی ۷۲ ساعته از ساعت ۰۰:۰۰ بامداد روز سه شنبه تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر امروز است که نشان از حجم بالای سفرهای تابستانی به این استان شمالی دارد.

وی با تفکیک آمار ورود و خروج خودروها تصریح کرد: در این مدت، ۳۴۸ هزار و ۸۳۱ دستگاه خودرو وارد استان شده و در مقابل، ۲۳۹ هزار و ۱۳۶ دستگاه نیز از مبادی خروجی استان خارج شده اند که مجموع ترددهای ثبت شده را به رقم ۵۸۷ هزار و ۹۶۷ دستگاه میرساند.

مدیرکل راهداری گیلان در ادامه با اشاره به نقش محوری آزادراه در جابه جایی مسافران، گفت: از مجموع خودروهای ورودی، سهم آزادراه رشت-قزوین بالغ بر ۱۷۰ هزار و ۵۵۷ دستگاه بوده است که معادل ۴۹ درصد از کل ورودی هاست. همچنین در بخش خروجی نیز ۹۰ هزار و ۷۲۴ دستگاه از همین مسیر خارج شده اند.

مرادی با تأکید بر آماده باش کامل راهدارخانه های سطح استان، تصریح کرد: هم اینک وضعیت ترافیک در تمامی محورهای اصلی، فرعی و گردشگری استان عادی و روان گزارش شده و هیچگونه مداخله جوی یا ترافیکی خاصی در مسیرهای منتهی به شهرهای ساحلی و ییلاقی مشاهده نمی شود.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: با توجه به گرمای هوا و خستگی ناشی از سفرهای طولانی، ضمن استراحت کافی در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، از هرگونه عجله و سبقت غیرمجاز پرهیز کرده و با رعایت فاصله طولی ایمن، سفری خوش و به یادماندنی را برای خود و خانواده شان رقم بزنند.