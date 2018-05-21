به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق آمار موجود ازابتدای امسال با کمک ۵۴۰ میلیون تومانی ستاد دیه خراسان رضوی و خیران، ۱۲ زندانی به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

وی افزود: انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان حوزه قضایی شهرستان های بردسکن، کاشمر، خلیل آباد و کوهسرخ را تحت پوشش دارد و با پیگری های انجام شده دفتر انجمن حمایت از زندانیان شعبه بردسکن نیز رسما فعالیت خود را آغاز کرده است.

رئیس زندان کاشمر منابع درآمدی انجمن حمایت از زندانیان کاشمر را در هرماه ۸ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: به طور متوسط ماهیانه بیش از ۶ میلیون تومان به مددجویان تحت حمایت این دفتر در ۴ حوزه قضایی شهرستان های بردسکن، کاشمر، خلیل آباد و کوهسرخ کمک نقدی و غیر نقدی می شود.

رحیمی عنوان کرد: ۷۰درصد خانواده های زندانیان به لحاظ مالی مشکل دارند و نیازمند کمک هستند که با یاری خیران و منابع پایداری که وجود دارد از محل درآمد حاصله از آن در مناسبت های مختلف مورد حمایت قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه حوزه قضایی بردسکن نسبت به دیگر حوزه های تحت پوشش بزرگ تر است گفت: یک سوم زندانی های زندان کاشمر مربوط به بردسکن است.

رئیس زندان کاشمر با بیان اینکه درآمد حاصله از دفاتر انجمن حمایت اززندانیان هر شهرستانی صرف کمک به زندانیان حوزه قضایی همان شهرستان می شود .علاوه برکمک های نقدی خیران ، دستگاه های خدماتی و اداره اوقاف و امورخیریه می توانند بخشی از درآمد حاصله از اموال و موقوفات را به صورت قانونی در اختیار دفتر انجمن حمایت از زندانیان قرار دهند تا بتوانیم خانواده های زندانیان را در شرایط سخت اقتصادی یاری رسانیم.