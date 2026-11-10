به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی در نشست آموزشی و توجیهی مدیران حراست شرکت‌ها و مؤسسات تابعه وزارت جهاد کشاورزی با ارائه گزارشی از وضعیت تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی، به تشریح تدابیر اتخاذ شده برای استمرار جریان تأمین نیازهای غذایی کشور در مواجهه با تحولات منطقه‌ای، محدودیت‌های تجاری و چالش‌های لجستیکی پرداخت.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده امنیت غذایی در ثبات اجتماعی، آرامش عمومی و اقتدار ملی، اعلام کرد: آنچه امروز در قالب استمرار تأمین و توزیع کالاهای اساسی و دسترسی مردم به نیازهای ضروری زندگی مشاهده می‌شود، حاصل مجموعه‌ای از تلاش‌های مستمر، تصمیم‌گیری‌های راهبردی، مدیریت هوشمندانه منابع و مجاهدت‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنانی است که در شرایط دشوار و پیچیده، مسئولیت خطیر صیانت از امنیت غذایی کشور را بر عهده دارند.

عبور هوشمندانه از محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و بازآرایی مسیرهای تأمین

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تشریح چالش‌های پیشِ رویِ تأمین کالاهای اساسی در سال جاری، جنگ‌های منطقه‌ای از جمله جنگ ۱۱ روزه و جنگ رمضان و همچنین، استمرار محدودیت‌های دریایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین در دریای سیاه و اختلالات و محدودیت‌های مسیرهای کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان را از مهم‌ترین عوامل پیچیده‌تر شدن فرآیند تأمین و ورود کالا به کشور برشمرد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، این مسئول دولتی با اعلام اینکه محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی و دشواری‌های ورود کالا از بنادر جنوبی، ضرورت بازنگری در آرایش لجستیکی و اتخاذ تدابیر جایگزین برای استمرار جریان تأمین را دوچندان کرده است، گفت: از همین رو، با رویکردی پیش‌نگرانه و متناسب با الزامات و اقتضائات جدید، بخشی از راهبرد تأمین کالا از مبادی جنوبی به سمت ظرفیت‌های بنادر شمالی و مسیر دریای خزر هدایت شده است.

راد همچنین با تأکید بر اهمیت و ضرورت پیش‌بینی سناریوهای مختلف بحران و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های تأمین، از ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۰۰ هزار تنی روغن در استان‌های تهران و البرز خبر داد و افزود: این اقدام در راستای تقویت آمادگی پدافند غیرعامل، توزیع متوازن ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و کاهش مخاطرات ناشی از اختلال یا انسداد احتمالی بنادر جنوبی صورت گرفته است تا استمرار دسترسی کشور به این کالای راهبردی با اطمینان بیشتری تضمین شود.

استمرار تأمین نان؛ صیانت از مهم‌ترین مؤلفه امنیت غذایی مردم

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه با تشریح وضعیت گندم و آرد کشور، از افزایش ۸۰۰ هزار تنی خرید داخلی گندم نسبت به سال گذشته و ثبت رکورد خرید ۸.۵ میلیون تنی این محصول راهبردی خبر داد و آن را نشانه‌ای از ظرفیت تولید داخل و اهمیت پشتیبانی از تولید ملّی در تقویت امنیت غذایی کشور دانست.

وی اهمیت راهبردی نان در سبد مصرفی خانوارها را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: با وجود افزایش هزینه‌ها و فشارهای تورمی، قیمت گندم تحویلی به واحدهای نانوایی ثابت مانده و با تأمین مستمر آرد مورد نیاز نانوایی‌ها، فرآیند تولید و عرضه نان به مردم، بدون مشکل در حال انجام است.

راد همچنین به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت و ارزش تغذیه‌ای نان، کاهش درصد سبوس‌گیری در انواع نان را از جمله تدابیر اتخاذشده در مسیر صیانت از سلامت مردم عنوان کرد و بر اهمیت پیوند میان امنیت غذایی، کیفیت محصولات و سلامت عمومی تأکید کرد.

تأمین ۱.۶ میلیون تن روغن و اطمینان از پایداری ذخایر کالاهای اساسی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت تأمین روغن خوراکی کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با وجود تمامی دشواری‌های ناشی از محدودیت‌های حمل‌ونقل، مبادلات تجاری و شرایط منطقه‌ای، تاکنون حدود ۱.۶ میلیون تن روغن وارد کشور شده است که بیانگر کفایت ذخایر و پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای تأمین نیاز کشور در طول سال جاری است.

وی در مورد وضعیت تأمین برنج نیز توضیح داد: تنوع‌بخشی به مبادی تأمین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف وارداتی، زمینه پایداری تأمین این کالای اساسی را فراهم کرده و روند تأمین آن در شرایط باثبات قرار دارد.