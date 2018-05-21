به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا کوهکن ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت： حماسه سوم خرداد یادآور عملیاتی ویژه است که با گذشت ۳۶سال هنوز هم طراحان عملیات های جنگی از آن در شگفت هستند.

وی افزود: رزمندگان در این عملیات غرور آفرین با کمترین امکانات در مقابل قدرت های شرق و غرب ایستادند تا خرمشهر آزاد شود.

وی با اشاره به برنامه های گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در راستای گرامیداشت حماسه سوم خرداد ۸ کمیته برنامه ریزی در استان تشکیل شده و اجرای یک صد برنامه مورد تصویب قرار گرفته است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سیستان و بلوچستان گفت： معرفی پیشکسوتان دفاع مقدس، سخنرانی فرماندهان دفاع مقدس، دیدار باخانواده شهدا، برگزاری مسابقات مقاله نویسی و غبار روبی مزار شهدا از جمله برنامه های پیش بینی شده است.

سردار کوهکن ادامه داد: همچنین برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس با موضوع فتح خرمشهر در محل اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سیستان و بلوچستان از جمله مهمترین برنامه های پیش بینی شده است.