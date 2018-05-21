۲۰ حلقه تفسیر «زندگی با قرآن» در آذربایجان غربی تشکیل می شود

حجت الاسلام رامین خورنژاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این حلقه های تفسیری با موضوع «زندگی با قرآن» به همت تبلیغات اسلامی استان در سطح شهرهای استان تشکیل می شود افزود: آشنایی بیشتر مردم با قرآن و دستورات آن، تفکر و تدبر در قرآن و همچنین پیاده کردن دستورات قرآن در زندگی مردم از اهداف طرح تفسیر قرآن کریم در استان است.

وی با بیان اینکه این کلاس ها در طول ماه مبارک رمضان و با علاقه مندان و با بهره مندی از اساتید قرآن در سطح مساجد استان برگزار می شود افزود: ارتقای فرهنگ دینی در جامعه و تلاش در راستای جذب جوانان و نوجوانان به فرهنگ غنی اسلامی مهم ترین راه مقابله با عمق دسیسه های دشمنان است.

حجت الاسلام حسینی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این طرح علاوه بر اینکه در حوزه تفسیر قرآن کریم فعالیت می کنند و با مباحث تفسیری آشنا می شوند، سعی کنند آموزه های قرآنی را در زندگی خود نیز به کار گیرند.

وی برگزاری طرح «با قرآن در رمضان» به صورت جمع خوانی در ۱۳ شهرستان و در ارومیه در ۱۰ مکان و برگزاری جشن «شکوفه‌های قرآن» در ماه مهمانی خدا از جمله برنامه های این اداره کل برشمرد.

معاون فرهنگی و آموزش تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از برگزاری ۲۰ محفل انس با قرآن همزمان با ماه مبارک رمضان در استان خبر داد و اظهارداشت: برگزاری جلسات تفسیر بینات با محوریت سوره قصص در ۱۰ شهرستان، اعزام دو هزار مبلغ به مناطق مختلف روستایی و شهری استان از دیگر برنامه های اداره کل در ماه رمضان است.

وی از تعویض ۵۰۰ جلد قرآن کریم کهنه با قرآن های جدید خبر داد و افزود: مهمترین فلسفه رسالت پیامبر اسلام (ص) تبلیغ و انتشار معارف و آموزه قرآن کریم و عمل به دستورات الهی نوشته شده در کتاب کلام الله مجید است، همه ما باید تلاش کنیم روح تدبر و تفکر قرآنی در جامعه حاکم شود.

وی همچنین از اجرای «طرح سفیران نور» خبر داد و تصریح کرد: طرح سفیران نور با حضور چهار نفر از قاریان و حافظان مطرح کشور در استان در طول ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه این قاریان به مدت ۳ روز در شهرهای ارومیه، تکاب، ماکو، چالدران، شاهین دژ، سردشت و پیرانشهر مراسم محافل انس با قرآن کریم را برگزار خواهند کرد گفت: دعوت از دو مفسر قرآن کریم از قم برای برگزاری جلسات تفسیر قرآن در شهرستان های ارومیه و خوی در ایام مبارک رمضان و توزیع قرآن کریم در مناطق کمتر برخوردار از دیگر برنامه های این اداره ی کل در ماه مبارک رمضان است.