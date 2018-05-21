به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، ابراهیم حسین خوانی با اشاره به اینکه شهرستان ملایر از نظر وجود واقفان خیراندیش در کشور جایگاه ویژه و در استان همدان رتبه نخست را دارد، عنوان کرد: بزرگترین موقوفات شهرستان ملایر مربوط به مرحوم سیف الدوله است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۶۲ درصد از اراضی این شهرستان موقوفه است، گفت: خدمات واقفان در ملایر در حوزه‌های مختلف درمانی، آموزشی، فرهنگی، اطعام دهی و و روضه خوانی است.

کارشناس مسئول معاونت فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه ملایر همچنین افزود: طی سال جاری از کمکهای اوقاف و در راستای نیت واقفین ۲۰ نفر از افراد نیازمند به سفر کربلای معلی اعزام شدند.

وی افزود: این افراد سفر اولی بوده و برای هر کدام یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و در مجموع افزون بر ۳۰ میلیون تومان هزینه شده است.

