وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است؛ تداوم هوای گرم

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای سطح استان و روی دریا پیشبینی میشود. در این مدت غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد و در مناطق مستعد مه صبحگاهی پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین با استقرار توده هوای گرم در استان تا روز یکشنبه، دمای هوا در برخی نقاط استان (بهویژه مناطق غیرساحلی) به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی فراتر خواهد رسید.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.
وی افزود: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.
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