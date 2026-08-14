برگزاری دیدارهای آسیایی استقلال در بصره یا ازبکستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم استقلال در حالی مهیای حضور در لیگ نخبگان اسیا می شود که باید دیدارهای خانگی اش را در کشور ثالث برگزار کند.

این تیم ضمن اعتراض به AFC، بصره را به عنوان گزینه پیشنهادی برای دیدارهای خانگی اش معرفی کرده است اما موافقت با این پیشنهاد قطعی نیست.

سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال در این رابطه گفت: تراکتور هم بصره را برای میزبانی دیدارهای خانگی اش پیشنهاد داده بود که با آن مخالفت شد و به همین دلیل عمان برای تراکتور انتخاب شد. ما هنوز روی بصره و انجام دیدارهای مان در آن تاکید داریم.

وی تاکید کرد: عراق یک تیم در لیگ نخبگان آسیا دارد. به همین دلیل فدراسیون عراق اعلام کرده که اگر میزبانی استقلال با تیم خودشان همزمان نشود، مشکلی برای موافقت با پیشنهاد ما ندارند.

به گفته فتاحی، باشگاه استقلال ازبکستان را به عنوان گزینه جایگزین برای برگزاری دیدارهای خانگی اش در کشور ثالث معرفی کرده است.