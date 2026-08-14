به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، سیصد و بیست و ششمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۲۴ مرداد روی آنتن شبکه مستند سیما میرود. این قسمت از برنامه به نهمین جشنواره تلویزیونی مستند اختصاص دارد.
حسین زارعزاده مدیر شبکه مستند سیما، مهمان این قسمت از «نردبان» است. او در گفتگو با حامد شکیبانیا، آخرین اخبار از نهمین جشنواره تلویزیونی مستند را بیان و جزئیاتی درباره مراحل داوری و انتخاب نامزدهای بخشهای مختلف این جشنواره را مطرح میکند.
همچنین در بخش دیگری از برنامه این هفته، اصغر احمدپور در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره آثار نهمین جشنواره تلویزیونی مستند صحبت خواهد کرد و تاریخ برگزاری اختتامیه این رویداد اعلام میشود. براساس برنامهریزی صورت گرفته، این رویداد روز دوشنبه دوم شهریور در پردیس سینمایی ملت به کار خود پایان خواهد داد و برگزیدگان جشنواره معرفی خواهند شد.
در نهمین جشنواره تلویزیونی مستند که در بخشهای «فیلم مستند»، «مجموعه فیلم مستند» و «عکس» برگزار شد؛ ۸۶ فیلم مستند و ۲۵ مجموعه مستند روی آنتن شبکه مستند سیما رفتند.
در «نردبان» این هفته، بخش «و اینک مستند» با مروری بر آثار هیروکازو کورئیدا کارگردان و مستندساز ژاپنی روی آنتن میرود و بخش «عکس مستند» نیز به آثار هنری الک ساث عکاس آمریکایی میپردازد. کارگاه تجربه نیز با صحبتهای کن برنز مستندساز آمریکایی روی آنتن میرود.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.
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