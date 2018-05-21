به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر دوشنبه در جمع روابط عمومی های استان بابیان اینکه با تلاش‌های دولت نرخ بیکاری در استان کاهش‌یافته است، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی به مردم از وظایف دولت را مهم‌ترین وظیفه روابط عمومی‌ها بیان کرد.

وی با اشاره به ثبت نام بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نفر برای اشتغال روستایی در استان یادآور شد: سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی به شش هزار و ۵۰۰ نفر در استان پرداخت‌شده است.

استاندار مازندران از روابط عمومی‌ها خواست تا نقاط ضعف و قوت جران اشتغال را بررسی کنند و افزود: روابط عمومی‌ها باید دستگاه متبوع را نسبت به انجام وظایف ارزیابی کند.

اسلامی با عنوان اینکه تخریب دوست درواقع هم‌آوایی با دشمن است به هجمه‌های سنگین علیه کشور اشاره و اضافه کرد: باید خدمات دولت و نظام به مردم اطلاع‌رسانی شود و روابط عمومی‌ها باید صدای مردم باشند و نگاهی دقیق نسبت به مطالبات مردم داشته باشند.

استاندار مازندران، به ظرفیت‌های فضای مجازی و تلاش دشمن برای تسخیر ذهن و روان مردم با القای ناامیدی اشاره کرد و گفت: باید به‌صورت یکپارچه جلوی جریان فکری مخرب را بگیریم.

استاندار مازندران، تلاش برای رفع دغدغه‌های اساسی مردم استان را از مهم‌ترین رویکردها بیان کرد و گفت: مازندران را باید به‌صورت یکپارچه و منسجم دید و برای تصویب طرح کلان‌شهر و یکپارچه مازندران باید برنامه‌ریزی کرد.

استاندار مازندران چابک سازی نظام اداری را از مهم‌ترین برنامه‌های برشمرد و گفت: باید به دنبال اشتغال از طریق کسب‌وکارهای نوین باشیم و سال قبل ۱۶۵ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال در استان مصوب شد که ۱۰۵ میلیارد تومان جذب‌شده است.