درخشش تکواندوکاران اردبیل در میادین ملی

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، تورج خوشروزی در نشست خبری با اصحاب رسانه، به تشریح اقدامات و فعالیت‌های هیئت تکواندو استان اردبیل در سالجاری پرداخت و اظهار کرد: هیئت تکواندو استان اردبیل با ۲۸ هزار و پانصد عضو فعال و ۴ هزار و ۵۰۰ بیمه شده ورزشی یکی از با سابقه‌ترین، ریشه‌دارترین و بزرگ‌ترین هیئت‌های ورزشی استان اردبیل است.

وی با بیان اینکه ۵۰ باشگاه ورزشی در سطح استان اردبیل فعال هستند گفت: همه شهرستان‌ها به‌جز شهرستان سرعین دارای هیئت و خانه تکواندو هستند و ورزشکاران در زمینه‌های آموزشی و قهرمانی ساماندهی می‌شوند.

خوشروزی به تحولات تکواندو استان اردبیل اشاره کرد و گفت: از امسال با راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی پومسه و هانمادانگ همه مسابقات تکواندو در بخش‌های کیوروگی (مبارزه)، پومسه و هانمادانگ به‌صورت حرفه‌ای برگزار و منتخبین به مسابقات منطقه‌ای و کشوری اعزام می‌شوند.

وی به برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی هماهنگی و ارتقای دانش فنی ویژه مربیان و داوران و عوامل اجرایی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون دوره‌های آموزشی و هماهنگی در همه کمیته‌ها برگزار شده و علاوه بر آن برای متقاضیان ارتقای کمربند نیز برای اولین‌بار دوره پیش آزمون جهت آشنایی با نحوه امتیازگیری و مهارت‌آموزی ارتقای کمربند برگزار شده است.

وی به یکی دیگر از اقدامات خلاقانه هیئت تکواندو در مسابقات کیوروگی و پومسه نیز اشاره کرد و گفت: قبل از برگزاری مسابقات کارگاه هماهنگی و دانش افزایی ویژه داوران و کارگاه‌های کوچینگ ویژه مربیان برگزار می‌شود و این کار باعث افزایش کیفیت مسابقات شده است.

کسب ۲۸ مدال رنگارنگ ملی و منطقه‌ای و ۴ عنوان داور برتر طی سه ماه سال‌جاری

خوشروزی به افتخار آفرینی‌های ورزشکاران استان اردبیل در میادین مختلف تکواندو از ابتدای سال تاکنون اشاره کرد و گفت: ورزشکاران اردبیلی در مسابقات برگزار شده از ابتدای سال تاکنون در میادین مختلف خوش درخشیدند و در همه رده‌های سنی میادین منطقه‌ای و کشوری استان اردبیل را صاحب سکو و مدال کردند که نوید روزهای خوب برای آینده تکواندو استان اردبیل را می‌دهند.

رئیس هیئت تکواندو استان اردبیل به برگزاری مسابقات جام ایراندخت در رده سنی جوانان و بزرگسالان در خردادماه اشاره کرد و گفت: زهرا محمدی تکواندوکار شایسته اردبیلی عنوان نایب قهرمانی را در وزن خود بدست آورد.

وی به مسابقات منطقه‌ای گیل‌مرد نیز اشاره کرد و گفت: حاصل تلاش‌های تکواندوکاران اردبیلی در این رقابت‌ها نیز دو مدال نقره و یک برنز بود.

رئیس هیئت تکواندو استان اردبیل به مسابقات پومسه قهرمانی مناطق کشور نیز اشاره کرد و گفت: تیم استان اردبیل در این رقابت‌ها نیز موفق به کسب 2 مدال نقره در رده سنی نونهالان و دو برنز در رده سنی جوانان شد.

خوشروزی به مسابقات استعدادهای برتر منطقه یک کشور که مردادماه سال‌جاری در کردستان برگزار شد اشاره کرد و گفت: در این رقابت‌ها نیز تکواندوکاران اردبیل با درخشش فوق‌العاده خود با کسب ۷ مدال در بخش پسران نایب قهرمان شدند و تیم تکواندو دختران نیز ضمن فتح همه سکوها و ۱۰ مدال شامل یک طلا، یک نقره و ۸ برنز کاپ اخلاق این رقابت‌ها نیز از آن خود کردند.

وی به مسابقات لیگ دسته یک بانوان کشور نیز اشاره کرد و گفت کوثر شاه وردی به مدال نقره این رقابت‌ها دست یافت و آیناز صاحب نیز در مسابقات دانشجویان منطقه یک نیز به مدال برنز دست یافت.

رئیس هیئت تکواندو استان اردبیل به افتخار آفرینی‌های داوران اردبیلی در میادین ملی نیز اشاره کرد و گفت: پریسا محمدی در جام ایراندخت، مینا قاسمی در جام گیل دخت و مسابقات پومسه و رضا امانی در مسابقات ازاد پومسه کشور عناوین داوران برتر را از آن خود کردند.

خوشروزی به برگزاری مسابقات متعدد ورزشی در بخش‌های مبارزه، پومسه و هانماندانگ از ابتدای سال تا کنون اشاره کرد و گفت: برگزاری مراحل نهایی لیک تکواندو رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان که سال گذشته که به دلیل جنگ نیمه‌تمام مانده بود در کنار اولین دوره مسابقات پومسه و هانمادانگ در سال جدید برگزار شد. همچنین مسابقات درون اردویی برای تیم‌های منتخب رده‌های سنی استان نیز جهت ارتقای مهارت در حال برگزاری است.

خوشروزی به کارگاه‌های تخصصی ویژه مربیان و داوران نیز اشاره کرد و گفت: از آنجایی که تکواندو ورزش المپیکی است و قوانین مدام در حال بروز رسانی هستند ما نیز جهت ارتقای دانش مربیان و داوران کلاس‌های دانش‌افزایی را به‌صورت ماهانه برگزار می‌کنیم.