ادعای آکسیوس: ترامپ به تدریج از نتانیاهو فاصله گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هنوز حمایت خود را از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی برای انتخابات آتی اعلام نکرده است.
این منابع ادعا کردند که در هفتههای نخست جنگ علیه ایران مشاوران نزدیک ترامپ اطمینان داشتند که وی از نتانیاهو حمایت خواهد کرد اما با ناکام ماندن جنگ و گسترش اختلافات درباره سیاست خارجه نه تنها در قبال ایران بلکه درباره لبنان و غزه به تدریج از او فاصله گرفته است. ترامپ در گفتوگوهای خصوصی نتانیاهو را بدترین دشمن نخست وزیر اسرائیل توصیف کرده و از تصمیمات و سیاستهای او ابراز ناامیدی کرده است.
در این گزارش ادعا شده است مخالفت علنی نتانیاهو با طرح شورای صلح که ترامپ برای خلع سلاح حماس در غزه مطرح کرده است جدیدترین مورد از مجموعه اختلافات میان این دو نفر محسوب میشود. با این حال کاخ سفید اظهارات نتانیاهو را بخشی از سیاست انتخاباتی و نه اعلام یک موضع سیاسی نهایی دانست.
در همین حال ناظران معتقدند کاهش محبوبیت نتانیاهو در نظرسنجیها ممکن است دلیل تردید ترامپ برای اعلام حمایت علنی از او باشد.
این گزارش در حالی منتشر شده که تمام سیاست های خصمانه رژیم صهیونیستی و تجاوزات این رژیم علیه کشورهای منطقه با چراغ سبز و حمایت تمام قد واشنگتن به ویژه ترامپ صورت می گیرد.
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