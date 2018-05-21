کارگروه ملی صنایع خلاق و فرهنگی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صادقی فر گفت: موضوع اقتصاد خلاق و صنایع خلاق و فرهنگی چندین سال است به عنوان موتورمحرک رشد و توسعه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است.
وی افزود: این عرصه با تمرکز بر فعالیتهای متنوع مبتنی بر خلاقیت و فرهنگ که با خلاقیت و نبوغ انسانی در ارتباط است درصدد است تا یک بخش اقتصادی توانمند و فراگیر در دنیا شکل دهد و بسیاری از محدودیت ها و چالشهای شیوه های قبلی را پشت سر بگذارد . از همین رو توسعه بازار خدمات خلاق می تواند درکاهش برخی از چالش های عمده جهانی،مانند بیکاری جوانان وفقر کمک کند.اقتصاد خلاق می تواند یک اثر مثبت و متحول کننده بر انسجام اجتماعی و رشد اقتصادی داشته باشد.
صادقی فر گفت: این موضوع مهم توجه نخبگان و تصمیم گیران وسیاستگذاران کشور را نیز به خود جلب کرده است. مبحث اقتصاد خلاق در خرداد 1394در جلسه هیات دولت مطرح گردید و رئیس جمهور محترم بر توسعه اقتصاد خلاق تاکید نموده وبا توجه به خصوصیات درون زا ، برون گرا بودن ، اشتغالزایی و تولید ثروت ملی آن را گامی بزرگ در راستای اقتصادمقاومتی عنوان نمودند.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار در ادامه گقت: ما میتوانیم از ظرفیت عظیم این حوزه استفاده کنیم چرا که کشور ما به دلیل تنوع چشمگیر فرهنگی و نیروی جوان خلاق این قابلیت را برای ایجاد اقتصاد خلاق دارا می باشد.
وی همچنین افزود: با زمینه سازی برای رشد و توسعه فراگیر اقتصاد خلاق و با ایجاد سیاستها و طرحهای حمایتی میتوان از ظرفیت تجدید پذیراقتصاد خلاق در کنارظرفیت تجدید ناپذیراقتصاد نفتی بهره برد.
وی افزود: لزوم توجه نهادهای تصمیمساز و برنامهریز کشور به صنایع خلاق در برنامه های میان مدت و بلند مدت میتواند روند رشد و حرکت این اقتصاد نوظهور و توانمند را تسریع بخشد و فرصتهای زیادی در خصوص اشتغال و کارآفرینی و رشد اقتصاد کشور فراهم نمایدو این رسالت تمامی نهادها ذیربط می باشد که در حیطه مسئولیت اجتماعی و وظایف و ماموریتهای محوله ،اهتمام لازم به عمل آورند.
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