مرادی: ترافیک در محور خروجی گیلان نیمه سنگین است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آمار تردد خودروها در روزهای پایانی هفته گذشته، اظهار کرد: از ساعت ۰۰ بامداد سه‌شنبه (۲۰ مرداد) تا ساعت ۶ صبح جمعه (۲۳ مرداد)، مجموعاً ۳۶۳ هزار و ۳۸ دستگاه خودرو وارد استان شده و ۲۸۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه نیز از استان خارج شده‌اند.

وی با تفکیک آمار تردد در محورهای آزادراهی افزود: سهم ورودی از آزادراه‌های استان ۱۷۹ هزار و ۶۰۵ دستگاه و سهم خروجی از این محورها ۱۲۴ هزار و ۵۸۸ دستگاه بوده است که نشان‌دهنده سهم بالای تردد در مسیرهای آزادراهی است.

مرادی در ادامه به وضعیت ترافیکی محورهای خروجی استان اشاره کرد و گفت: در مسیر خروجی استان به سمت تهران، به‌ویژه در محدوده سراوان تا امامزاده هاشم، ترافیک به صورت پرحجم و نیمه‌سنگین گزارش شده و رانندگان باید با احتیاط و رعایت فاصله طولی در این محور تردد کنند.

مدیرکل راهداری گیلان در پایان از همه مسافران و رانندگان خواست ضمن توجه به توصیه‌های پلیس راه، از توقف‌های غیرضروری در حاشیه آزادراه‌ها خودداری کرده و پیش از سفر از وضعیت جوی و ترافیکی محورها مطلع شوند.