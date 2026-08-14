طرح مانیتورینگ معادن زنجان در مراحل نهایی است

امیرعلی مسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از اقدامات مهم استان را اجرای طرح پایش تصویری معادن عنوان کرد و گفت: طرح مانیتورینگ معادن نیز به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در حال حاضر از نظر فیزیکی، دو معدن به پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی در بخش زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری رسیدهاند و بخش عمده کار انجام شده و تنها موضوع اتصال سامانهها باقی مانده است که امیدواریم طبق برنامه تا پایان ماه به نتیجه برسد.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۲۰۰ معدن در استان زنجان، اظهار کرد: با توجه به محدودیت نیروی انسانی، امکان حضور مستمر کارشناسان در همه معادن و رصد روزانه فعالیت آنها وجود ندارد و از سوی دیگر، بهرهبردار نیز ممکن است به دلیل حجم فعالیت و عدم امکان حضور دائمی، اطلاع کاملی از همه جزئیات عملیات معدن نداشته باشد.
مسیبی افزود: از آنجا که معادن بهعنوان انفال و متعلق به دولت محسوب میشوند و حقوق دولتی حاصل از بهرهبرداری از آنها دریافت و به خزانه واریز میشود، نظارت دقیق بر میزان استخراج و نحوه خروج مواد معدنی اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی ادامه داد: به همین منظور، از سال گذشته با حمایت دستگاه قضایی، دادستانی و دستگاههای نظارتی، اجرای طرح پایش تصویری معادن در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان فعالیت معادن را از راه دور نیز رصد کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در قالب این طرح، دوربینهای نظارتی در معادن مستقر میشوند و سامانه پلاکخوان نیز فعال خواهد شد. همچنین این سامانه به نرمافزارهای اداره کل راهداری متصل میشود تا هر محمولهای که از معدن خارج میشود، با بارنامه و مشخصات مربوطه ثبت و قابل رهگیری باشد.
وی افزود: به این ترتیب، میزان و مشخصات بار خروجی از معدن در سامانه ثبت شده و همکاران اداره کل صنعت، معدن و تجارت نیز میتوانند بهصورت تصویری وضعیت معدن را در اتاق مانیتورینگ مشاهده و رصد کنند.
مسیبی اجرای این طرح را اقدامی مهم در حوزه شفافیت و نظارت بر فعالیتهای معدنی دانست و گفت: تلاش میکنیم این طرح را در سطح استان بهطور کامل اجرا کنیم و زنجان در این زمینه جزو استانهای پیشرو کشور باشد.
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