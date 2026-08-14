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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

طرح مانیتورینگ معادن زنجان در مراحل نهایی است

طرح مانیتورینگ معادن زنجان در مراحل نهایی است

زنجان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طرح مانیتورینگ معادن زنجان به مراحل نهایی خود نزدیک شده است.

امیرعلی مسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از اقدامات مهم استان را اجرای طرح پایش تصویری معادن عنوان کرد و گفت: طرح مانیتورینگ معادن نیز به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در حال حاضر از نظر فیزیکی، دو معدن به پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی در بخش زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری رسیده‌اند و بخش عمده کار انجام شده و تنها موضوع اتصال سامانه‌ها باقی مانده است که امیدواریم طبق برنامه تا پایان ماه به نتیجه برسد.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۲۰۰ معدن در استان زنجان، اظهار کرد: با توجه به محدودیت نیروی انسانی، امکان حضور مستمر کارشناسان در همه معادن و رصد روزانه فعالیت آنها وجود ندارد و از سوی دیگر، بهره‌بردار نیز ممکن است به دلیل حجم فعالیت و عدم امکان حضور دائمی، اطلاع کاملی از همه جزئیات عملیات معدن نداشته باشد.

مسیبی افزود: از آنجا که معادن به‌عنوان انفال و متعلق به دولت محسوب می‌شوند و حقوق دولتی حاصل از بهره‌برداری از آنها دریافت و به خزانه واریز می‌شود، نظارت دقیق بر میزان استخراج و نحوه خروج مواد معدنی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: به همین منظور، از سال گذشته با حمایت دستگاه قضایی، دادستانی و دستگاه‌های نظارتی، اجرای طرح پایش تصویری معادن در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان فعالیت معادن را از راه دور نیز رصد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در قالب این طرح، دوربین‌های نظارتی در معادن مستقر می‌شوند و سامانه پلاک‌خوان نیز فعال خواهد شد. همچنین این سامانه به نرم‌افزارهای اداره کل راهداری متصل می‌شود تا هر محموله‌ای که از معدن خارج می‌شود، با بارنامه و مشخصات مربوطه ثبت و قابل رهگیری باشد.

وی افزود: به این ترتیب، میزان و مشخصات بار خروجی از معدن در سامانه ثبت شده و همکاران اداره کل صنعت، معدن و تجارت نیز می‌توانند به‌صورت تصویری وضعیت معدن را در اتاق مانیتورینگ مشاهده و رصد کنند.

مسیبی اجرای این طرح را اقدامی مهم در حوزه شفافیت و نظارت بر فعالیت‌های معدنی دانست و گفت: تلاش می‌کنیم این طرح را در سطح استان به‌طور کامل اجرا کنیم و زنجان در این زمینه جزو استان‌های پیشرو کشور باشد.

کد مطلب 6916114

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