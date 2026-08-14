برگزاری اجلاسیه ۲۶۸شهید دیواندره در قالب دومین کنگره ملی شهدای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه ۲۶۸ شهید شهرستان دیواندره با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این شهرستان و تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت برگزار خواهد شد؛ رویدادی که در آن روایت زندگی و حماسه شهدا در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری به تصویر کشیده می‌شود.

این مراسم از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه در شهرستان دیواندره برگزار می‌شود و اجرای ویژه هنری و روایت حماسه شهدای دیواندره از بخش‌های این اجلاسیه خواهد بود.

برگزاری این اجلاسیه فرصتی برای بازخوانی نقش مردم دیواندره در دوران دفاع مقدس و پاسداشت مقام ۲۶۸ شهید این شهرستان است؛ شهدایی که با ایثار و فداکاری در دفاع از ایران و ارزش‌های انقلاب اسلامی، بخشی ماندگار از تاریخ این منطقه را رقم زدند.

در این مراسم همچنین از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران به عنوان میراث‌داران فرهنگ ایثار و مقاومت تجلیل و یاد و خاطره شهدای شهرستان دیواندره گرامی داشته خواهد شد.

دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان با برگزاری اجلاسیه‌های شهرستانی، تلاش دارد روایت‌های مرتبط با شهدای استان را برای نسل‌های امروز و آینده بازخوانی کرده و ابعاد مختلف فداکاری و ایستادگی مردم کردستان در دوران دفاع مقدس را تبیین کند.

اجلاسیه ۲۶۸ شهید دیواندره نیز در همین چارچوب برگزار می‌شود و حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، ایثارگران، مسئولان و جوانان در این برنامه مورد توجه برگزارکنندگان قرار گرفته است.