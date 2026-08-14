محمدرضا جامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی و اتحادیههای استانی، مجموعههایی متعلق به مردم هستند و دولت در این ساختار بیشتر نقش حمایتی و پشتیبان دارد.
وی افزود: بسیاری از ساختارهایی که در سالهای گذشته در استانها شکل گرفته بودند، امروز دیگر وجود ندارند، اما شرکتهای تعاونی روستایی به دلیل اینکه از جنس مردم هستند و با نیازهای واقعی تولیدکنندگان ارتباط مستقیم دارند، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
مدیر تعاون روستایی گلستان با بیان اینکه تجربه نشان داده مردم در مدیریت امور مرتبط با خود موفقتر عمل میکنند، گفت: تلاش مجموعه تعاون روستایی این است که در کنار جامعه تولیدکننده، بخشی از مسائل مربوط به امنیت اقتصادی و امنیت غذایی را مدیریت و برای کاهش مشکلات آنان اقدام کند.
جامی ادامه داد: سیاستهای حاکمیت در بخش کشاورزی زمانی که از مسیر تعاونیها، مدیران و هیئتمدیره شرکتهای تعاونی دنبال شود، اثربخشی بیشتری دارد، زیرا این مجموعهها با زبان جامعه هدف خود صحبت میکنند و مورد اعتماد تولیدکنندگان هستند.
وی با اشاره به فعالیتهای بازرگانی شبکه تعاون روستایی خاطرنشان کرد: این مجموعه علاوه بر ارائه خدمات به جامعه کشاورزی، در حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی نیز فعال است و تلاش میکند ظرفیتهای اقتصادی تعاونیها را برای خدمترسانی بیشتر به تولیدکنندگان به کار گیرد.
مدیر تعاون روستایی گلستان تأکید کرد: حضور شبکه تعاون روستایی در نقاط مختلف استان، حتی مناطقی که از امکانات و زیرساختهای کمتری برخوردارند، فرصتی برای حل مشکلات جامعه روستایی و کاهش فشار بر دولت است.
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