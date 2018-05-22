قصه عشقی که در گذر «رفتن» است

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین تیزر فیلم سینمایی «رفتن» کاری از برادران محمودی که توسط میثم میرزایی ساخته شده است، رونمایی و منتشر شد.

قرار است این تیزر از امروز سه شنبه اول خرداد ماه از شبکه های سراسری تلویزیون پخش شود.

«رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی جوایز بین المللی همچون جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره بوسان، جایزه ویژه هیات داوران نوزدهمین جشنواره بین المللی سوچی روسیه، جایزه بهترین فیلم از فستیوال بین المللی تریپولی (لبنان)، بهترین بازیگری زن برای فرشته حسینی از جشنواره بین المللی فیلم مراکش، تندیس بهترین فیلم از فستیوال فیلم افغانستان در سوئد، تندیس غزال طلایی جشنواره جهانی فیلم پارسی استرالیا، تحسین منتقدان در جشنواره بین المللی فیلم مونیخ آلمان، انتخاب فیلم مراسم اختتامیه فستیوال دانشگاه «UCLA» در کالیفرنیا آمریکا، بهترین فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم گواتی را دریافت کرده است.

پخش بین المللی فیلم سینمایی «رفتن» بر عهده شرکت فرانسوی دریم لب فیلم به مدیرت نسرین میرشب است که تا امروز فیلم را در چند کشور از جمله آمریکا، ترکیه، بلژیک، افغانستان، مالزی اکران کرده است .

«رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌ چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، رفتن قصه درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.

رضا احمدی، فرشته حسینی، بهرنگ علوی، نازنین بیاتی، مسعود میرطاهری، سینا سهیلی، محفوظ محمودی، افشین اخلاقی، بشیر احمد نیکزاد، امیر حسین بابائیان، محمد امین صاحب زاده، کاظم علیزاده و با حضور شمس لنگرودی در این فیلم نقش آفرینی دارند.