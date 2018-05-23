شناسنامه مرمتی آثار موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گروهی از متخصصان و کارشناسان مرمت آثار، وضعیت آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان را بررسی و شناسنامه مرمتی آنها را تهیه می کنند.

پس از بازدید معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان در ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری و ضرورت بررسی آثار، گروهی از متخصصان و کارشناسان مرمت تا پایان خردادماه، با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، شناسنامه و مشخصات مرمتی آثار موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان را تهیه می کنند.

پس از بررسی آثار و تهیه شناسنامه مرمتی، برنامه ریزیِ لازم برای ترمیم آثار مورد نظر، صورت خواهد گرفت.

موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان، گنجینه ای از آثار هنرمندان خارجی، آثاری از هنرمندان شاخص نوگرای ایران، مجموعه ای از آثار سهراب سپهری و آثار علی اکبر صنعتی دارد.