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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۳

«ترس» در مروارید

«ترس» در مروارید

شماره هشتم دوماهنامه فرهنگی، اجتماعی «مروارید» با موضوع «ترس» منتشر شد و روی دکه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره نشریه مروارید، «ترس» و بازتاب آن در جامعه، هنر، ادبیات و سینما مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتگوهایی با جواد مجابی، مزدک دانشور و فاطمه عبداللهی روانشناس افغانستانی از جمله مطالب مرتبط با این پرونده است.

در کنار اینها، گفتارهایی هم درباره ترس در آثار و نگاه غلامحسین ساعدی، بهرام صادقی، م. آزاد و ساموئل خاچیکیان آمده است.

«وقتی همه می‌ترسیم»، «باید بترسید، خیلی هم بترسید» و «ترسی به وسعت یک کشور»، عناوین برخی از مطالب این شماره است.

«مسلخ رستگاری»، «درخشش فراموش نشدنی وحشت»، «آنکه می‌ترسد، می‌تراسند» و «خروس را سر بریده‌اند، سحری در کار نیست» دیگر سرفصل‌های مروارید است.

شاره هشتم مجله مروارید به مدیر مسئولی گیتا علی آبادی و سردبیری پژمان موسوی در کیوسک‌های منتخب و کتابفروشی های معتبر سراسر کشور عرضه شده است.

کد مطلب 4304498

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