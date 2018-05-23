«ترس» در مروارید

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره نشریه مروارید، «ترس» و بازتاب آن در جامعه، هنر، ادبیات و سینما مورد بررسی قرار گرفته است.
گفتگوهایی با جواد مجابی، مزدک دانشور و فاطمه عبداللهی روانشناس افغانستانی از جمله مطالب مرتبط با این پرونده است.
در کنار اینها، گفتارهایی هم درباره ترس در آثار و نگاه غلامحسین ساعدی، بهرام صادقی، م. آزاد و ساموئل خاچیکیان آمده است.
«وقتی همه میترسیم»، «باید بترسید، خیلی هم بترسید» و «ترسی به وسعت یک کشور»، عناوین برخی از مطالب این شماره است.
«مسلخ رستگاری»، «درخشش فراموش نشدنی وحشت»، «آنکه میترسد، میتراسند» و «خروس را سر بریدهاند، سحری در کار نیست» دیگر سرفصلهای مروارید است.
شاره هشتم مجله مروارید به مدیر مسئولی گیتا علی آبادی و سردبیری پژمان موسوی در کیوسکهای منتخب و کتابفروشی های معتبر سراسر کشور عرضه شده است.
نظر شما