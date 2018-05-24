عملیات اجرایی یادمان شهید محمدابراهیم همتی در سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد ناظم رضوی عصر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی یادمان شهید دریادار محمدابراهیم همتی در سالروز سوم خرداد روز گرامیداشت آزادسازی خرمشهر بابیان اینکه این طرح در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع اجرا خواهد شد، ابراز داشت: این طرح میدان در سطح ملی و نماد عملیات مروارید در دوران جنگ تحمیلی خواهد بود.
وی بابیان اینکه پیشبینی میشود این طرح در دهه فجر افتتاح و به بهرهبرداری برسد، افزود: میدان دریادار همتی بهعنوان یکی از بهترین و منحصربهفردترین میدانهای کشور درخور شهر سمنان و نام شهید ساخته خواهد شد.
شهردار سمنان بابیان اینکه برای طراحی المان شهید دریادار محمدابراهیم همتی از مدتها قبل فراخوان دادهشده بود، ابراز داشت: با توجه به وسیع بودن حجم کار اقداماتی نظیر آزادسازی حریم و حل مشکلات ترافیکی این میدان در نظر گرفتهشده است.
رضوی بابیان اینکه پیشبینی میشود این نماد ملی بتواند ازنظر منظر شهری به جذب گردشگر کمک کند، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که امنیت امروز را مدیون چه کسانی هستیم، امام راحل هفتم آذر را با یاد دلاوریهای محمدابراهیم همتی به نام روز نیروی دریایی نامگذاری کردند که ضمن توجه به ملی بودن این شخصیت باید طراحی این میدان نیز مناسب و درخور اجرا شود.
وی بابیان اینکه میدان دریادار شهید همتی طرح ماندگار در کشور خواهد شد، افزود: آرامش و امنیت امروز را مدیون خون شهیدانی نظیر شهید محمدابراهیم همتی هستیم که با ساخت المان و یادمانهای آنها میتوانیم ضمن پاسداشت یاد دلاوری آنها نسل جدید را نیز بافرهنگ ایثار بیشازپیش آشنا کنیم.
شهید محمدابراهیم همتی فرمانده ناوچه پیکان در عملیات مروارید هفتم آذر سال ۱۳۵۹ بود و توانست سکوهای نفتی رژیم بعث را منهدم کند که براثر شلیک موشک عراقی غرق شد .
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