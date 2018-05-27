ادامه آلایندگی مس سرچشمه در سکوت/ میزان دقیق آلودگی ها اعلام شود

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: مجتمع مس سرچشمه یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی در کشور محسوب می شود که در کنار معادن مس در شهرستان رفسنجان قرار گرفته است. رفسنجان در کنار پسته با تکیه بر معادن مس در زمینه ارز آوری در کشور نقش تاثر گذاری دارد و محصولات گوناگون از صنایع مس را در طول سال به کشورهای مختلف صادر می کند که البته محاسنش بیشتر از اینکه نصیب مردم استان کرمان شود موجب ارز آوری و کسی درآمد در سطح ملی شده است.

در سال های اخیر و در پی خشکسالی در استان کرمان، توسعه معادن و صنایع وابسته به آن برای توسعه استان مورد توجه جدی قرار گرفته است و این رویه را می توان به خوبی در صنایع مس در استان کرمان نیز شاهد بود.

صنایع چینی شیشه بلوری محیط زیست را می شکند

هر چند تلاش هایی برای جلوگیری از خام فروشی با توسعه صنایع در استان کرمان برای ایجاد چرخه های تولید صنعتی در زمینه فولاد و مس صورت گرفته است اما بعضا به دلیل عدم استفاده از چرخه های کامل تولید و یا استفاده از تکنولوژی های چینی و درجه چندم در نهایت این آلودگی است که نصیب مردم استان کرمان می شود که نمود عینی آن را می توان در روستاهای اطراف سرچشمه و حتی در شهرستانهای دیگر از جمله دشت خاتون آباد مشاهده کرد که در آینده آلودگی دشت خاتون آباد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت هم اکنون نیز بسیاری از پروژه های صنعتی استان در دست چینی ها قرار گرفته است.

کاهش انتقادها از آلایندگی مس

هر چند نگرانی ها در ماه های اخیر در خصوص آلودگی های صنایع مس، تیتر اول رسانه ها بود که در ماه های اخیر و با تغییراتی مدیریتی این شرکت از حجم انتقادها کاسته شده است.

در ماه های انتهایی سال گذشته بود که مدیرکل محیط زیست استان کرمان بحث آلودگی مجتمع مس سرچشمه را در یک مصاحبه مطبوعاتی مطرح کرد.

خروجی گاز so۲ ۳۰ برابر حد مجاز است و ذرات خروجی از دودکش این کارخانه نیز دو برابر حد مجاز است

رضا جزینی زاده اوخر سال گذشته آلودگی کارخانه مس سرچشمه را بیش از حد مجاز اعلام کرده بود و خواستار پیگیری مدیران مس برای کاهش آلایندگی شده بود و مشخصا درخواست کاهش تولید گاز so۲ را مطرح کرده بود و خواستار تبدیل این گاز به اسید سولفوریک شده بود.

وی بیان کرد: خروجی این گاز ۳۰ برابر حد مجاز است و ذرات خروجی از دودکش این کارخانه نیز دو برابر حد مجاز است.

وی امروز نیز در گفتگو با مهر بر وجود آلودگی ها تاکید کرد و بیان داشت: آلودگی ها هم در حوزه سرچشمه و هم دشت خاتون آباد ادامه دارد و باید برای رفع این مشکل کارخانه اسید در این مناطق ایجاد شود تا از میزان آلودگی ها کاسته شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه تعاملات طی ماه های اخیر افزایش یافته است، شرکت مس برای کاهش آلودگی ها تعهداتی دارد که این تعهدات باید انجام شود و در ماه های اخیر کارهای مناسبی در حال روی دادن است.

فعالیت های صنعتی باید با توجه به استانداردهای صنعتی انجام شود

جزینی زاده از رصد و پایش دائمی اداره کل محیط زیست در خصوص آلودگی های صنعتی خبر داد و بیان کرد: استانداردهای زیست محیطی در این مجموعه باید رعایت شود برخی از تعهدات انجام شده است و امیدواریم این روند ادامه یابد تا به مرور زمان از آلودگی ها کاسته شود.

وی به روند صنعتی شدن استان اشاره کرد و بیان داشت: در ادامه این رویه باید به مسائل زیست محیطی بیش از گذشته توجه شود.

دغدغه های زیست محیطی شرکت مس موجب نگرانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز شده است.

نماینده مردم کرمان و راور بارها دغدغه های زیست محیطی خود را در این زمینه مطرح کرده است و خواستار رسیدگی مسئولان این شرکت برای کاهش این آلودگی ها شده است.

میزان تولید و دغدغه های زیست محیطی در دوران جدید مس مورد توجه قرار می گیرد

محمد رضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: این مجتمع یکی از پتانسیل های اقتصادی قابل توجه در استان کرمان محسوب می شود که امیدواریم با افزایش تولید و مدیریت صحیح موجب توسعه اقتصادی استان کرمان شود.

وی افزود: افزایش تولید در این مجتمع باید با توجه به استانداردهای زیست محیطی انجام شود و دغدغه های مطرح در این خصوص در نظر گرفته شود.

پور ابراهیمی با اشاره به تغییرات مدیریتی در مجموعه مس و ابراز امیدواری در خصوص تحول در زمینه های مختلف، بیان کرد: مسلما با توجه به پتانسیل های موجود امکان افزایش تولید در این مجموعه وجود دارد که باید با مدیریت بهینه و مناسب به این هدف گذاری دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در سالهای نچندان دور تولید این شرکت ۲۳۰ هزار تن مس کاتد بود که در دولت گذشته کاهش یافت و امیدواریم این افت تولید جبران و همزمان کمبود تولید را نیز جبران کند.

وی با تاکید بر رعایت استانداردهای زیست محیطی بیان کرد: در این میان سلامت مردم و مسائل زیست محیطی هم نباید قربانی افزایش تولید شود و اقدامات لازم برای اصلاح خط تولید باید انجام شود.

سلامت مردم و مسائل زیست محیطی هم نباید قربانی افزایش تولید شود و اقدامات لازم برای اصلاح خط تولید باید انجام شود

نماینده مردم کرمان و راور گفت: نگرانی ها در خصوص آلایندگی زیست محیطی باید در یک برنامه زمان بندی شده رفع شود که منطقی ترین راه در این مسیر راه اندازی کارخانه اسید و تبدیل So۲ به اسید سولفوریک است که سرمایه گذاری در این راستا باید ادامه یابد و عملیاتی شود.

به نظر می رسد طبق هدف گذاری های انجام شده باید در ماه های آینده شاهد افزایش سطح تولید مس کاتد در مجموعه کارخانه های مس در کرمان باشیم، همچنین با توجه به خشکسالی بی سابقه در کرمان و تحت تاثیر قرار گرفتن بخش کشاورزی در کرمان مدیران ارشد استان برای جبران کمبود تولید در بخش کشاورزی به سمت توسعه بخش معدن و صنعت در استان کرمان تمایل پیدا خواهند کرد.

وجود منابع غنی مس در شهرستان های مختلف استان کرمان زمینه توسعه معادن مس در مناطق مختلف استان را فراهم کرده است و طی سال های اخیر شاهد توسعه صنایع وابسته به این صنعت نیز در استان کرمان بوده ایم.

حداقل انتظار از این صنایع این است که با توجه به درآمد هنگفتی که مس و صنایع وابسته عاید کشور می کند با تکمیل چرخه های صنعتی زمینه ایجاد و عملیاتی شدن کارخانه های اسید در مجاور کارخانه های تولید مس نیز فراهم شود.

نباید این واقعیت را نیز از ذهن دور کرد که کشور به تولید و خلق ثروت نیاز دارد اما این افزایش تولید باید با رعایت قوانین زیست محیطی انجام شود تا کمترین خسارت ممکن به محیط زیست وارد شود و از سوی دیگر دغدغه های زیست محیطی دست مایه مسائل سیاسی نیز قرار نگیرد.