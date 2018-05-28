آغاز رایزنی های سعد حریری برای تشکیل دولت جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سعد حریری» نخست وزیر لبنان از امروز دوشنبه رایزنی های خود برای تشکیل کابینه را آغاز کرده است.

روز پنجشنبه گذشته «میشل عون» رئیس جمهور لبنان سعد حریری را مأمور تشکیل کابینه جدید برای دولت لبنان کرده است. در همین راستا گزارش های متعددی در خصوص ترکیب دولت آتی لبنان و سهم بندی سیاسی در داخل آن منتشر شده است.

پیشتر سعد حریری گفته بود که دولت آتی لبنان دولت وحدت ملی گسترده خواهد بود که همه جریان های پارلمانی در آن حضور خواهند داشت و برخی منابع نیز تأکید کرده اند که این دولت ممکن است بیش از ۳۰ وزیر داشته باشد.

«عصام عراجی» نماینده جریان المستقبل در پارلمان لبنان گفت که تشکیل دولت وحدت ملی با چالش زیادی مواجه نخواهد شد و تشکیل دولت به راحتی صورت خواهد گرفت.

قرار است سعد حریری امروز با «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان و «نجیب میقاتی» و «تمام سلام» نخست وزیران اسبق لبنان دیدار کند. همچنین حریری قرار است با «ایلی الفرزلی» معاون رئیس پارلمان و ائتلاف های «التنمیه و التحریر»، «المستقبل»، «الوفاء للمقاومه»، «ائتلاف دموکراتیک لقاء» و چند ائتلاف دیگر در پارلمان دیدار کند.