تست ستاره شریف برای گروه سنی ۱۳ تا ۲۰ سال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد تستی جامع تحت عنوان ستاره شریف (استعدادیابی و توان افزایی رهبران آینده) را در سطح کشور بین دختران و پسران با تمرکز بر گروه سنی ۱۳ تا ۲۰ سال تا مهلت ثبت نام ۳۱ خرداد ماه برگزار کند.

ستاره شریف تست دقیق و علمی است که توانمندی های لازم برای تبدیل شدن به یک فرد موفق در دنیای متفاوت ۲۰ سال بعد را می سنجد. همچنین این تست، با سنجش و ارزیابی ناخودآگاه افراد (در مقایسه با دیگران) نقاط ضعف و قوت افراد را به تشریح بیان می کند و راهکارهای عملیاتی به منظور تقویت نقاط قوت هر فرد و اصلاح نقاط ضعف آنها تبیین می کند.

راه حل های تحلیلی و توسعه ای که ستاره شریف ارائه می دهد مستقل از شرایط تحصیلی فرد و ارتباط مستقیمی با توانمندی ها و نقاط ضعف سیستم آموزشی کشور ندارد.

این تست استعدادیابی برای هر ویژگی در هر مهارت راهکارها و استراتژی هایی در راستای توسعه و بهبود آن ارائه می کند. بدون شک شناخت توانمندی های زیرمجموعه هوش هیجانی و توسعه و بهبود آن در هر فرد شانس موفقیت وی را چه در زمینه آینده شغلی و چه در زمینه هدایت تحصیلی افزایش می دهد.

در ادامه این پروژه ضمن سرمایه گذاری عمومی روی شرکت کنندگان مستعدترین و مناسب ترین افراد هماهنگ با اهداف و چشم انداز دانشگاه صنعتی شریف تحت سرمایه گذاری های خاص تربیتی، آموزش دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه شریف جهت ساختن و تربیت افراد برجسته و متمایز برای آینده قرار خواهد گرفت.

بعد از برگزاری تست بر مبنای ارزیابی دقیق و علمی بر پایه تحلیل های شخصیتی ضمن مشخص کردن نقاط ضعف و قوت شخصیتی و فردی شرکت کنندگان راهکارهای عملیاتی جهت بهبود شرایط و آمادگی برای نقش آفرینی در عرصه های بزرگ دنیای آتی به افراد ارائه خواهد کرد.