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۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

برای استعداد یابی؛

تست ستاره شریف برای گروه سنی ۱۳ تا ۲۰ سال برگزار می شود

تست ستاره شریف برای گروه سنی ۱۳ تا ۲۰ سال برگزار می شود

اولین دوره تست ستاره شریف به منظور استعدادیابی و توان افزایی رهبران آینده در دانشگاه شریف برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد تستی جامع تحت عنوان ستاره شریف (استعدادیابی و توان افزایی رهبران آینده) را در سطح کشور بین دختران و پسران با تمرکز بر گروه سنی ۱۳ تا ۲۰ سال تا مهلت ثبت نام ۳۱ خرداد ماه برگزار کند.

ستاره شریف تست دقیق و علمی است که توانمندی های لازم برای تبدیل شدن به یک فرد موفق در دنیای متفاوت ۲۰ سال بعد را می سنجد. همچنین این تست، با سنجش و ارزیابی ناخودآگاه افراد (در مقایسه با دیگران) نقاط ضعف و قوت افراد را به تشریح بیان می کند و راهکارهای عملیاتی به منظور تقویت نقاط قوت هر فرد و اصلاح نقاط ضعف آنها تبیین می کند.

راه حل های تحلیلی و توسعه ای که ستاره شریف ارائه می دهد مستقل از شرایط تحصیلی فرد و ارتباط مستقیمی با توانمندی ها و نقاط ضعف سیستم آموزشی کشور ندارد.

این تست استعدادیابی برای هر ویژگی در هر مهارت راهکارها و استراتژی هایی در راستای توسعه و بهبود آن ارائه می کند. بدون شک شناخت توانمندی های زیرمجموعه هوش هیجانی و توسعه و بهبود آن در هر فرد شانس موفقیت وی را چه در زمینه آینده شغلی و چه در زمینه هدایت تحصیلی افزایش می دهد.

در ادامه این پروژه ضمن سرمایه گذاری عمومی روی شرکت کنندگان مستعدترین و مناسب ترین افراد هماهنگ با اهداف و چشم انداز دانشگاه صنعتی شریف تحت سرمایه گذاری های خاص تربیتی، آموزش دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه شریف جهت ساختن و تربیت افراد برجسته و متمایز برای آینده قرار خواهد گرفت.

بعد از برگزاری تست بر مبنای ارزیابی دقیق و علمی بر پایه تحلیل های شخصیتی ضمن مشخص کردن نقاط ضعف و قوت شخصیتی و فردی شرکت کنندگان راهکارهای عملیاتی جهت بهبود شرایط و آمادگی برای نقش آفرینی در عرصه های بزرگ دنیای آتی به افراد ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 4310299

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