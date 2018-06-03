استان سمنان در تأمین آب چالش جدی دارد/ ضرورت سازگاری باکم آبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شهاب‌الدین چاووشی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، از بروز چالش‌های جدی در تأمین آب استان در صورت عدم برنامه‌ریزی درست در آستانه تابستان سال جاری خبر داد و تأکید کرد: در دو حوزه تأمین و مدیریت مصرف آب اگر برنامه‌ریزی جدی نداشته باشیم در آستانه فصل گرما قطعاً با چالش جدی تأمین آب شرب و کشاورزی روبرو خواهیم شد.

وی بابیان اینکه برنامه‌ریزی لازم و جدی برای بهینه‌سازی مصرف و همچنین تأمین منابع آب می‌بایست در اولویت باشد، افزود: باید از کارشناسان امر در این زمینه استفاده شود تا بتوانیم شاهد بروز بهترین تصمیم درزمینهٔ رفع مشکلات کم‌آبی باشیم.

ضرورت بهینه‌سازی مصرف آب

استاندار سمنان با تأکید بر اینکه بهینه‌سازی مصرف آب در استان می‌بایست صورت گیرد، گفت: برنامه جامع بهینه‌سازی مصرف آب، قطعاً می‌تواند ما را از تبعات خشک‌سالی و کم‌آبی دور کند.

چاووشی بیان کرد: در مصوبات جلسه روز گذشته شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان بر لزوم توجه جدی به برنامه‌ریزی و بهینه‌سازی مصرف آب تأکید شده و ما معتقد هستیم که می‌توان با به‌کارگیری افراد مجرب و کارشناس با جدیت طرح‌های کاهش مصرف آب را بررسی و ارائه کنیم تا شاهد کاهش تبعات منفی کم‌آبی باشیم.

وی با اشاره به کمبود نزولات آسمانی در استان سمنان، توضیح داد: کاهش بارش‌ها و از آن مهم‌تر عدم چرخه متناوب در بارش باران در سطح استان باعث شرایط خشک‌سالی شده است.

تشکیل کارگروه ملی سازگاری باکم آبی

استاندار سمنان بابیان اینکه تشکیل کارگروه ملی سازگاری باکم آبی یک راهکار اساسی در دولت برای کاهش تبعات منفی خشک‌سالی است، تأکید داشت: تأمین آب به امنیت جامعه ارتباط دارد لذا باید توجه ویژه‌ای به این مقوله کنیم و در این راستا شورای ملی سازگاری باکم آبی با حضور اعضاء، شامل دستگاه‌های ذی‌ربط با مقوله آب و کشاورزی، در کشور و استان تشکیل و هر یک وظایف خودشان را اجرایی خواهند کرد.

چاووشی بیان کرد: باید تلاش کنیم تا در راستای اجرایی کردن مصوبات شورای عالی سازگاری باکم آبی در استان سمنان بکوشیم و همچنین از ظرفیت رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف به‌خوبی استفاده کنیم.