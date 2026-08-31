پزشکیان: امنیت منطقه در گرو نفی مداخله بیگانگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و شانگهای‌پلاس در قرقیزستان، با آقای صدیر جباروف رئیس‌جمهور این کشور، دیدار و درباره مهم‌ترین موضوعات مورد علاقه دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقل، انرژی، کشاورزی، دفاعی، گردشگری، فرهنگی و ورزشی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

رئیس‌جمهور در این دیدار، ضمن تبریک سالروز استقلال جمهوری قرقیزستان و روز ملی این کشور و همچنین ریاست دوره‌ای قرقیزستان بر سازمان همکاری شانگهای، از میزبانی شایسته دولت و مردم قرقیزستان از هیئت ایرانی در این سفر قدردانی کرد.

پزشکیان همچنین با اشاره به سفر ده‌ها هیئت ایرانی به قرقیزستان طی ماه‌های گذشته برای حضور در نشست‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی سازمان همکاری شانگهای، اظهار داشت: حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ها و نشست‌های مختلف این سازمان، به‌ویژه در شرایطی که کشور ما با تجاوز خارجی مواجه بوده است، بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران برای سازمان همکاری شانگهای و نیز ریاست دوره‌ای جمهوری قرقیزستان قائل است.

رئیس‌جمهور با قدردانی از مواضع حمایتی دولت قرقیزستان و محکومیت تجاوز خارجی به خاک جمهوری اسلامی ایران، از حضور رئیس پارلمان این کشور در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید تشکر کرد و آن را نشانه‌ای ارزشمند از همدلی و همبستگی میان دو ملت دانست.

پزشکیان در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به رشد بیش از ۳۰ درصدی حجم مبادلات تجاری میان دو کشور طی سال‌های اخیر، تصریح کرد: با وجود این رشد، سطح مبادلات تجاری ایران و قرقیزستان همچنان متناسب با ظرفیت‌های موجود و مطلوب دو طرف نیست.

رئیس جمهور افزود: با اجرای کامل موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و رفع موانع موجود، زمینه برای افزایش قابل توجه حجم تجارت و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی دو طرف فراهم خواهد شد.

پزشکیان همچنین پیشنهاد جمهوری قرقیزستان برای احداث پالایشگاه مشترک در این کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: این پیشنهاد را با نگاه مثبت بررسی کرده‌ایم و با اصل آن موافق هستیم. در این طرح، نفت خام مورد نیاز پالایشگاه می‌تواند از سوی ایران تأمین و فرآورده‌های تولیدی نیز میان طرفین تقسیم شود که این امر فرصت مناسبی برای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی و انرژی دو کشور خواهد بود.

رئیس‌جمهور، حمل‌ونقل و لجستیک را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری مشترک میان ایران و قرقیزستان دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بهترین و مناسب‌ترین مسیر برای انتقال کالاهای قرقیزستان از طریق دریا به کشورهای حوزه خلیج فارس، شبه‌قاره هند و شرق آسیا باشد.

پزشکیان افزود: ایجاد یک مرکز لجستیکی متعلق به قرقیزستان در بندرعباس می‌تواند نقش مؤثری در توسعه همکاری‌های تجاری و ترانزیتی دو کشور ایفا کرده و زمینه استفاده بیشتر جمهوری قرقیزستان و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ظرفیت‌های حمل‌ونقل و دسترسی ایران به آب‌های آزاد را فراهم کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه دو کشور در حوزه کشاورزی و دامپروری، گفت: در سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی ایران به بیشکک، تفاهمات خوبی میان دو طرف حاصل شد که لازم است با پیگیری مسئولان دو کشور، این توافقات هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرایی شود.

پزشکیان همچنین با اشاره به توانمندی شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های فنی و مهندسی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت شرکت‌های باسابقه و توانمند در حوزه‌های مختلف فنی و مهندسی برخوردار است و تعدادی از این شرکت‌ها نیز در قرقیزستان فعال هستند.

رئیس جمهور با اشاره به برخی مشکلات ایجادشده در زمینه فعالیت‌های بانکی این شرکت‌ها، خواستار مساعدت و همکاری دولت قرقیزستان برای رفع موانع موجود در زمینه حساب‌های بانکی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های ایرانی شد.

پزشکیان همچنین با اشاره به تبادل هیئت‌های دفاعی و نظامی میان دو کشور، این روند را نشانه‌ای از اعتماد متقابل و اراده دو طرف برای توسعه همکاری‌های دوجانبه دانست و بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های مشترک در این حوزه تأکید کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: همکاری‌های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها هیچ‌گاه علیه کشورهای منطقه نبوده و نیست و صرفاً در چارچوب سیاست اصولی ایران برای تقویت امنیت منطقه‌ای دنبال می‌شود.

پزشکیان افزود: جمهوری اسلامی ایران امنیت منطقه را مقوله‌ای جمعی می‌داند و معتقد است پایدارترین و مؤثرترین راه برای تقویت امنیت، توسعه همکاری میان کشورهای منطقه و جلوگیری از مداخله قدرت‌های بیگانه در امور منطقه است.

رئیس‌جمهور با اشاره به همکاری‌های خوب ایران و قرقیزستان در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بر ضرورت تقویت این همکاری‌ها تأکید کرد.

پزشکیان اظهار داشت: برخی قدرت‌ها تلاش می‌کنند از ظرفیت سازمان ملل متحد و موضوعات سیاسی و حقوق بشری به عنوان ابزار فشار علیه کشورهای مستقل استفاده کنند؛ از این رو انتظار داریم جمهوری قرقیزستان در جهت تقویت رویکرد چندجانبه‌گرایی از سازوکارهای عادلانه و مستقل بین‌المللی حمایت کند که این امر در نهایت به نفع همه کشورها خواهد بود.

رئیس‌جمهور، گردشگری را یکی از زمینه‌های مهم و مستعد برای توسعه روابط اقتصادی و مردمی میان دو کشور دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران طی سه سال گذشته روادید ورود شهروندان قرقیزستانی را لغو کرده است و انتظار داریم طرف قرقیز نیز در این زمینه اقدام مشابهی انجام دهد.

پزشکیان افزود: با لغو متقابل روادید، زمینه برای افزایش چشمگیر رفت‌وآمد و شمار گردشگران میان دو کشور فراهم خواهد شد و در ادامه می‌توان زمینه برقراری پرواز مستقیم میان ایران و قرقیزستان را نیز فراهم کرد.

رئیس جمهور همچنین آغاز ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایری را به رئیس‌جمهور و مردم قرقیزستان تبریک گفت و بر اهمیت این رویداد در حفظ و تقویت فرهنگ، هویت منطقه‌ای و ورزش‌های سنتی تأکید کرد.

پزشکیان افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور ۱۲۰ ورزشکار در قالب تیم‌های مختلف در این دوره از بازی‌ها مشارکت کرده است و از توسعه همکاری‌های ورزشی و فرهنگی میان دو کشور استقبال می‌کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان ملت‌های ایران و قرقیزستان، بر ضرورت توجه ویژه به این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: باید صاحب‌نظران، اندیشمندان و متخصصان دو کشور را به تبادل نظر، ارتباطات علمی و فرهنگی و همکاری‌های بیشتر در این زمینه تشویق کنیم تا پیوندهای عمیق میان دو ملت بیش از پیش تقویت شود.

رئیس‌جمهور قرقیزستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از سخنان و رویکرد مثبت رئیس‌جمهور اسلامی ایران درباره توسعه همکاری‌های مشترک، اظهار داشت: از سخنان گرم و سازنده شما درباره روابط و همکاری‌های مشترک میان دو کشور قدردانی می‌کنم.

صدیر جباروف با اشاره به شرایط جنگ اخیر، وحدت ملی مردم ایران را شایسته تقدیر دانست و ضمن ابراز همدردی با رئیس‌جمهور، دولت و ملت ایران و خانواده‌های جان‌باختگان، برای آنان آرزوی صبر و شکیبایی کرد.

رئیس جمهور قرقیزستان درباره پیشنهاد ایران برای لغو روادید گردشگری میان دو کشور نیز گفت: این موضوع را به‌طور کامل بررسی خواهم کرد.

صدیر جباروف همچنین با اشاره به تفاهمنامه همکاری‌های مشترک که در سال ۲۰۲۵ میان دو کشور به امضا رسیده است، اظهار داشت: این تفاهمنامه می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت و گسترش همکاری‌های مشترک میان ایران و قرقیزستان فراهم کند.

رئیس جمهور قرقیزستان در ادامه با استقبال از توسعه همکاری‌های اقتصادی و انرژی، از شرکت‌های توانمند ایرانی در حوزه اکتشاف نفت دعوت کرد تا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را برای همکاری با قرقیزستان به کار گیرند.

صدیر جباروف همچنین آمادگی کشورش را برای توسعه و تعمیق همکاری‌های ورزشی میان دو کشور اعلام کرد و بر اهمیت گسترش ارتباطات و تعاملات در این حوزه تأکید کرد.