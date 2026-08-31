به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در آیین اختتامیه نخستین المپیاد ملی تئاتر «ایران قهرمان» که با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد و هنرمندان حاضر از سراسر کشور، اظهار کرد: کمیته امداد امروز دیگر نهادی محدود به حمایت‌های مالی نیست و در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، درمانی، مسکن، تحصیل، اشتغال و توانمندسازی نقش‌آفرینی مؤثری دارد.

وی با اشاره به تحولات شکل‌گرفته در رویکردهای کمیته امداد افزود: عملکرد این نهاد در حوزه توانمندسازی و به‌ویژه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مشاغل خانگی، به سطحی رسیده که برخی از این تجربه‌ها می‌تواند به‌عنوان الگویی برای برنامه‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار گیرد و اعتماد دولت و مجلس به ظرفیت‌های این مجموعه نیز بر همین عملکرد استوار است.

استاندار تهران، حفظ کرامت خانواده‌های تحت حمایت را از مهم‌ترین ویژگی‌های فعالیت کمیته امداد دانست و گفت: خدمت به خانواده‌های نیازمند، از سر منت نیست؛ مسئولیت و تکلیفی است که باید با احترام به شأن و کرامت افراد انجام شود و ارزش چنین خدمتی زمانی بیشتر می‌شود که به استقلال و توانمندی پایدار خانواده‌ها منجر شود.

معتمدیان با اشاره به برگزاری نخستین المپیاد ملی تئاتر «ایران قهرمان» اظهار کرد: آغاز چنین رویدادی می‌تواند فتح بابی برای حضور جدی‌تر استعدادهای خانواده‌های تحت حمایت در عرصه‌های مختلف هنری باشد و انتظار می‌رود این تجربه در رشته‌ها و قالب‌های دیگر نیز توسعه پیدا کند.

وی تأکید کرد: هنر ظرفیت بالایی برای بازتاب مسائل اجتماعی دارد؛ اما این روایت باید از زاویه‌ای صورت گیرد که کرامت انسان حفظ و توانمندی‌های او دیده شود. هنر می‌تواند نگاه جامعه به مسائل اجتماعی را عمیق‌تر کند و در کنار خدمت‌رسانی، اثر فرهنگی ماندگاری بر جای بگذارد.

استاندار تهران، شناسایی استعدادهای هنری در میان خانواده‌ها و جوانان تحت حمایت را از رویکردهای ارزشمند این طرح عنوان کرد و افزود: این مسیر باید استمرار پیدا کند و استعدادهایی که امروز شناسایی می‌شوند، برای رشد و حضور حرفه‌ای در عرصه هنر مورد حمایت قرار گیرند.

معتمدیان در پایان با اعلام آمادگی مدیریت استان برای همراهی در این زمینه گفت: استان تهران از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار است و می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، پیوند مؤثرتری میان هنر، مسئولیت اجتماعی و خدمت ایجاد کرد.

وی همچنین ضمن تبریک به هنرمندان راه‌یافته به مرحله نهایی، از دست‌اندرکاران برگزاری نخستین المپیاد ملی تئاتر «ایران قهرمان» قدردانی کرد.