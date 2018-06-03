به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی بامداد دوشنبه در مراسم احیاء شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت معصومه(س) با تأکید بر بهره‌برداری حداکثری از شب‌های قدر، اظهار داشت: مهم‌ترین مسئله در استفاده از شب‌های قدر، حضور قلب و کسب آمادگی است.

وی افزود: افعال و رفتارهای ظاهری هر فرد بیانگر وضعیت روحی و باطنی آن شخص است به همین دلیل باید برای لیالی‌ قدر که تقدیر و سرنوشت انسان‌ در آن شب رقم می‌خورد، قلب‌های خود را کاملا آماده کنیم.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به اقدامات اخیر عربستان سعودی علیه مردم مظلوم فلسطین، خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر شینده شده که حکومت آل سعود برای موفقیت رژیم صهیونیستی دعا کرده و بر مردم مظلوم فلسطین لعنت فرستاده‌ است و این مسئله نشان دهنده انحراف آل‌ سعود از قرآن و آموزه‌های اسلامی است.

وی با بیان اینکه حمایت آل سعود مصداق «اشِدّآءُ عَلَی مؤمنین و رُحَمآءُ عَلَی صهیونیست» است، ادامه داد: توجه به آموزه‌های قرآن کریم موجب آفت‌زدایی از قلب می‌شود و ما در جمهوری اسلامی ایران باید در مسیر قرآن حرکت و قلب خود را بر اساس مبانی و آموزه‌های قرآنی نورانی کنیم چرا که تنها در این صورت است که می‌توانیم از برکات بهره‌مند شویم.

انسان‌ها با محبت به اهل بیت(ع) می‌توانند به خدا نزدیک شوند

آیت الله سعیدی با بیان اینکه انسان‌ها با محبت به اهل بیت(ع) می‌توانند به خداوند متعال نزدیک شوند، گفت: از ویژگی‌های مؤمنان این است که در مقابل دشمنان اهل بیت(ع) مقاوم بوده و در برابر آن‌ها ایستادگی می‌کنند.

وی عنوان کرد: خداوند متعال مقدر کرد که ضربت خوردن و شهادت حضرت علی(ع) در شب‌های قدر رقم بخورد تا بر جایگاه والای ایشان تأکید کند و همچنین افرادی که پس از شهادت حضرت علی(ع) متولد می‌شوند محب ایشان باشند و از دشمنان و قاتلان امام علی(ع) تبری بجویند.

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه شهادت حضرت علی(ع) یک جریان است و محدود به قاتلان ایشان نیست، گفت: مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باید تنها در مسیر و خط قرآن حرکت کنند و مراقب باشند تا از این مسیر منحرف نشوند.

وی با بیان اینکه در شب‌های قدر باید با قلبی آماده به درگاه خداوند متوسل شویم، گفت: شب‌های قدر درس حب و بغض را به انسان می‌آموزد و ما باید در این شب با رضایت قلبی به درگاه خداوند توسل کرده و از گلایه و شکایت پرهیز کنیم.