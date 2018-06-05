بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط این روزهای تیم ملی گفت: امیدوارم بتوانیم در جام جهانی عملکرد قابل قبولی داشته باشیم اما موفقیت هم شرایط خاصی دارد، وقتی تیمی نتواند بازی های تدارکاتی خوبی انجام دهد نمی توان انتظار بالایی از آن داشته باشیم. متاسفانه تیم ما تنها بازی تدارکاتی خوبی انجام داد ترکیه بود. یونان و کوزوو لغو شد و این می تواند فشار زیادی روی تیم ملی ما بیاورد چرا که سرمربی تیم ملی همراه کادر فنی اش نمی توانند تا شروع جام جهانی نقاط ضعف تیم شان را برطرف کنند بنابراین باید بدانیم که نمی شود از این تیم انتظار معجزه داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این وضعیت می توانیم در این تورنمنت حساس امتیازی هم کسب کنیم گفت: ما باید برابر قهرمان آفریقا، اروپا و جهان به میدان برویم البته همه آرزو داریم که بتوانیم در دیدار اول برابر مراکش به امتیاز دست پیدا کنیم اما باید بپذیریم که کار بسیار سختی در پیش داریم و با حریفانی باید به جدال بپردازیم که بازی های تدارکاتی خوبی را با تیم های بزرگ دنیا انجام داده اند و از آمادگی کاملی برخوردارند بنابراین نمی توانیم فکر کنیم می توانیم از حریفان مان امتیازات لازم را کسب کنیم.

بازیکن پیشین تیم ملی در خصوص نقاط ضعف تیم ملی هم گفت: به نظر من در بازی های تدارکاتی که انجام دادیم تنها یک مدل بازی کردیم و این اشکال اصلی تیم ماست. نداشتن یک هافبک دفاعی در بازی های تدارکاتی نشان داد که می تواند فشار زیادی روی دروازه ما ایجاد کند البته خط دفاع ما هم مقابل ترکیه عملکرد قابل قبولی نداشت شاید هم کی روش می خواست بازیکنانش را آزمایش کند اما اگر می خواهیم از جام جهانی خط دفاع مان عملکرد خوبی داشته باشد و گل کمتری دریافت کنیم باید خط دفاع به هماهنگی رسیده و یک هافبک دفاعی خوب در جلوی این خط قرار بگیرد و بتواند عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

بهتاش فریبا در ادامه خاطرنشان کرد: در نیمه دوم برابر ترکیه و با آمدن امید ابراهیمی به عنوان هافبک وسط توانستیم بازی را در دست بگیریم، مطمئنا کی روش می داند که در دیدار اول برابر مراکش که بازی سختی خواهد بود چه نفراتی را به میدان بفرستد و این می تواند کمک موثری برای کسب امتیاز ما داشته باشد.

وی در خصوص فشارهای زیادی که این روزها به کی روش وارد می شود گفت: باید بپذیریم این مربی در شرایط سختی قرار دارد حضور در جام جهانی بدون بازی های تدارکاتی خوب و توقعات بالا از تیم ملی فشار زیادی بر سرمربی تیم ملی ما آورده است و من اعتقاد دارم تا شروع جام جهانی باید از او حمایت کنیم اجازه ورود حاشیه ها را به تیم ندهیم دست از انتقاد برداشته تا تیم ملی بتواند با آرامش کامل به مصاف مراکش برود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند بازی های سختی پیش روی تیم ملی است درست است که ما مستقیم به جام جهانی صعود کردیم و حریفان آسیایی خود را یک به یک شکست دادیم اما تیم هایی مثل مراکش، اسپانیا و پرتغال تیم های آسیایی نیستند و از بازیکنان بزرگی سود می برند بنابراین باید انتظارات خود را کم کرده و امیدوار باشیم تیم ملی کشورمان بتواند ارائه گر بازی های خوبی در روسیه باشد و نباید انتظار صعود به دور بعد و پیروزی مقابل تیم های بزرگ دنیا را داشته باشیم.