  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۲۱:۰۷

رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد:

کم آبی در استان بارودخانه‌های پرآب و۱۰درصدآب کشور قابل توجیه نیست

کم آبی در استان بارودخانه‌های پرآب و۱۰درصدآب کشور قابل توجیه نیست

یاسوج- رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: کم آبی در این استان با وجود رودخانه‌های پرآب قابل توجیه نیست وبا وجود منابع فراوان آبهای سطحی در استان هم اکنون مردم از بی آبی رنج می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبار کیانی‌پور افزود: این امر ناشایست است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

وی با بیان اینکه در کهگیلویه و بویراحمد چهار رودخانه مهم وجود دارد، گفت: رودخانه های شناسنامه دار استان بشار، مارون، زهره و خیرآباد هستند که در حوزه آبریز خلیج فارس واقع شده‌اند.

کیانی تصریح کرد: ۱۰ درصد آبهای سطحی کشور در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد ولی سهم آب شرب، کشاورزی، صنعت و...از این آب‌های روان ناچیز است.

وی افزود: هم اکنون در شش شهر استان شاهد تنش آبی هستیم و بیش از ۱۰۰ روستا با تانکر به صورت سیار آبرسانی می‌شود.

کیانی اظهار داشت: دولت یازدهم برای گرفتن سهم استان از آب سدها و رودخانه‌ها گام‌های موثری برداشته و امیدوارم این روند برای تخصیص بیش از پیش حق‌آب استان از سدها و رودخانه‌ها ادامه داشته باشد.

وی افزود: با احداث سد تنگ سرخ بخشی از آب مورد نیاز شهرستانهای بویراحمد و دنا در بخشهای مختلف تامین می‌شود که امیدواریم مسئولان و متولیان امر برای تسریع در روند عملیات اجرایی این پروژه بزرگ تلاش کنند.

کیانی بیان داشت: این استان دارای سه حوضه آبریز اصلی بنام‌های حوضه آبریز خرسان شامل رودخانه‌های بشار و مارون، حوزه آبریز زهره و خیرآباد شامل رودخانه‌های زهره، خیرآباد و شمس عرب و حوضه آبریز مارون شامل رودخانه جن، بابااحمد، تخ، لیرآب و لوداب است و مردم در این زمینه مطالبه دارند.

کد مطلب 4314142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها