به گزارش خبرگزاری مهر، جبار کیانی‌پور افزود: این امر ناشایست است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

وی با بیان اینکه در کهگیلویه و بویراحمد چهار رودخانه مهم وجود دارد، گفت: رودخانه های شناسنامه دار استان بشار، مارون، زهره و خیرآباد هستند که در حوزه آبریز خلیج فارس واقع شده‌اند.

کیانی تصریح کرد: ۱۰ درصد آبهای سطحی کشور در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد ولی سهم آب شرب، کشاورزی، صنعت و...از این آب‌های روان ناچیز است.

وی افزود: هم اکنون در شش شهر استان شاهد تنش آبی هستیم و بیش از ۱۰۰ روستا با تانکر به صورت سیار آبرسانی می‌شود.

کیانی اظهار داشت: دولت یازدهم برای گرفتن سهم استان از آب سدها و رودخانه‌ها گام‌های موثری برداشته و امیدوارم این روند برای تخصیص بیش از پیش حق‌آب استان از سدها و رودخانه‌ها ادامه داشته باشد.

وی افزود: با احداث سد تنگ سرخ بخشی از آب مورد نیاز شهرستانهای بویراحمد و دنا در بخشهای مختلف تامین می‌شود که امیدواریم مسئولان و متولیان امر برای تسریع در روند عملیات اجرایی این پروژه بزرگ تلاش کنند.

کیانی بیان داشت: این استان دارای سه حوضه آبریز اصلی بنام‌های حوضه آبریز خرسان شامل رودخانه‌های بشار و مارون، حوزه آبریز زهره و خیرآباد شامل رودخانه‌های زهره، خیرآباد و شمس عرب و حوضه آبریز مارون شامل رودخانه جن، بابااحمد، تخ، لیرآب و لوداب است و مردم در این زمینه مطالبه دارند.