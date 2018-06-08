سیدجواد هاشمی تهیه کننده و کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین پروژه سینمایی خود گفت: به زودی بعد از دریافت پروانه ساخت فیلم «تورنادو» فیلمبرداری آن را آغاز می کنم. البته در حال حاضر در مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگر هستیم.

وی با اشاره به انتشار فراخوان برای انتخاب بازیگر بیان کرد: فراخوان بازیگری برای علاقه مندان به سینما از ۹ تا ۱۹ ساله منتشر شده و از علاقه مندان خواسته ایم یک ویدیو از خود برای ما ارسال کنند.

این کارگردان سینما تاکید کرد: پیش از هر چیز برای من انتخاب ۶ بازیگر کودک، نوجوان و جوان مهم است که امیدوارم بتوانم در ان زمینه موفق عمل کنم.

وی توضیح داد: البته با تعدادی از بازیگران به‌نام کشور نیز صحبت شده است تا در این پروژه حضور داشته باشند.

هاشمی با اشاره به اینکه «تورنادو» یکی از پرهزینه ترین فیلم های سینمای ایران به شمار می رود، گفت: این فیلم داستان چهار بچه است که با یک سفینه به فضا سفر می کنند و با موجودات فضایی برخورد می کنند.