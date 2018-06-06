تصادف مقابل پمپ بنزین «ولنجک»/یک نفر جان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی صبح چهارشنبه از تصادف مقابل پمپ بنزین «ولنجک» خبر داد و افزود: این حادثه در مسیر شمال به جنوب شهید چمران رخ داد، که بلافاصله ۲ ایستگاه با امکانات کامل به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این تصادف یک دستگاه خودروی سواری تویوتا که یک نفر سرنشین خانم راننده با حدود ۲۵ سال سن داشت، در هنگام حرکت به دلیل نامعلومی از مسیر منحرف شده و به گاردریل های میانی اتوبان برخورد کرد و بعد از شکستن گاردریل ها در مسیر جنوب به شمال اتوبان قرار گرفته بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اضافه کرد: زمانی که آتش نشان ها فرا رسیدند، گاردریل وارد اتاق خودرو شده و آسیب های شدیدی به راننده زده بود.

ملکی با بیان این که راننده در خودرو محبوس شده بود، گفت: آتش نشانان بلافاصله عملیات رهاسازی را با تجهیزات هیدرولیکی آغاز کرده و قطعات خودرو را برش داده و خانم جوان را خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند، که به تایید عوامل اورژانس مشخص شد، که متاسفانه راننده جان خود را از دست داده است.

وی گفت: محل تحویل عوامل پلیس شد و ساعت ۹:۵۵ عملیات به پایان رسید.