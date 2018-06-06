علی واحد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اضافه کرد: پیکر پاک شهید محبوب قربانی جبه دار و یوسف پیران که شامگاه سه شنبه در درگیری با گروه های تکفیری در منطقه سردشت به شهادت رسیدند، برای تشییع و تدفین فردا وارد اردبیل می شود.

وی با بیان اینکه این شهدا از شهرهای اردبیل و بیله سوار به منطقه مرزی و عملیاتی سردشت اعزام شده بودند، یادآور شد: پیکر این شهدا هم اکنون به تبریز منتقل شده و قرار است فردا به اردبیل انتقال یابند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اشاره به برگزاری مراسم معنوی ویژه برای استقبال از این شهدای سرافراز استان متذکر شد: هنوز زمان قطعی تشییع پیکر پاک این شهدا مشخص نشده اما احتمالا مراسم تشییع روز جمعه بعد از راهپیمایی روز قدس و نماز جمعه با حضور باشکوه مردم متدین استان برگزار شود.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی قطعی در این خصوص روز پنجشنبه انجام خواهد شد، تصریح کرد: قرار است تشییع پیکر این شهدا به صورت تجمیع در اردبیل برگزار شده و سپس برای تدفین و خاکسپاری به مناطق مشخص شده انتقال یابند.

واحد با تسلیت این ضایعه تاسف بار به تمام مردم ایران و نیز شهروندان استان اردبیل تاکید کرد که در صورت تشییع پیکر شهدا در روز جمعه، شب پنجشنبه برنامه هایی از جمله برنامه معنوی شبی با شهدا در اردبیل برگزار خواهد شد.

وی از عموم مردم این استان بویژه نهادها، خانواده های شهدا، جانبازان، رزمندگان، مسئولان و... خواست در مراسم و برنامه های اعلامی و نیز تشییع پیکر این دو شهید حضور گسترده داشته باشند.