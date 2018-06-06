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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

با انتشار پیامی؛

استاندار اردبیل شهادت مرزبانان اردبیلی در سردشت را تسلیت گفت

استاندار اردبیل شهادت مرزبانان اردبیلی در سردشت را تسلیت گفت

اردبیل – استاندار اردبیل با انتشار پیامی شهادت دو نفر از مرزبانان استان اردبیل در غرب کشور و در منطقه سردشت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تسلیت آمده است: «شهادت مظلومانه دو تن از مرزبانان غیور اردبیلی؛ ستوان سوم محبوب قربانی جبه دار و ستوان سوم یوسف پیران در ماه مبارک رمضان و ایام سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) و شهادت مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب (ع) و در مصاف با گروه های تروریستی تکفیری در منطقه سردشت را به مردم روزه دار و ولایتمدار استان، همرزمان و خانواده های محترم آن شهیدان بزرگوار تبریک و تسلیت عرض می کنم.

از خداوند متعال برای آن شهدای عزیز، علو درجات و برای خانواده های محترم آنان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم».

گفتنی است در درگیری سه شنبه شب مرزبانان نیروی انتظامی با اشرار در منطقه عمومی سردشت ستوان یکم یوسف پیرانه و استوار یکم محبوب قربانی به شهادت رسیدند.

این درگیری ساعت ۲۳ سه‌شنبه ۱۵ خرداد در هنگ مرزی سردشت گروهان بیوران، برجک کانی سیو رخ داد.

کد مطلب 4314499
محمد میرزایی ناطق

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