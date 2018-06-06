استاندار اردبیل شهادت مرزبانان اردبیلی در سردشت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام تسلیت آمده است: «شهادت مظلومانه دو تن از مرزبانان غیور اردبیلی؛ ستوان سوم محبوب قربانی جبه دار و ستوان سوم یوسف پیران در ماه مبارک رمضان و ایام سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی(ره) و شهادت مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب (ع) و در مصاف با گروه های تروریستی تکفیری در منطقه سردشت را به مردم روزه دار و ولایتمدار استان، همرزمان و خانواده های محترم آن شهیدان بزرگوار تبریک و تسلیت عرض می کنم.

از خداوند متعال برای آن شهدای عزیز، علو درجات و برای خانواده های محترم آنان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم».

گفتنی است در درگیری سه شنبه شب مرزبانان نیروی انتظامی با اشرار در منطقه عمومی سردشت ستوان یکم یوسف پیرانه و استوار یکم محبوب قربانی به شهادت رسیدند.

این درگیری ساعت ۲۳ سه‌شنبه ۱۵ خرداد در هنگ مرزی سردشت گروهان بیوران، برجک کانی سیو رخ داد.