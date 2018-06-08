عملیات ارتش سوریه در بادیه السویداء از سه محور ضد داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، الاعلام الحربی المرکزی از عملیات ارتش سوریه با همکاری متحدانش در بادیه السویداء برای غلبه بر داعشی هایی که در منطقه هستند از سه محور خبر داد.

محور نخست از تل الاصفر به سوی خربة الامباشی است که نیروهای پیشروی داشته و به منطقه سوح المجیدی پس از تسلط بر مدرسه المشیرفه و رحبه المشیرفه رسیده اند.

محور دوم، از القصر-الساقیه به سوی خربة الامباشی و نیروهای عملیات کننده هفت کیلومتر در شرق پس از نبرد سنگین با داعش پیشروی کرده اند.

محور سوم، از سمت الزلف به سوی تپه های الصفا که نیروهای ارتش سوریه و متحدانش ۱۰ کیلومتر از سمت شمال پیشروی کرده اند.