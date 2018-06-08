  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۳

عملیات ارتش سوریه در بادیه السویداء از سه محور ضد داعش

عملیات ارتش سوریه در بادیه السویداء از سه محور ضد داعش

ارتش سوریه و متحدانش عملیاتی را در بادیه السویداء از سه محور علیه داعش شروع کرده و پیشروی های گسترده ای به دست آورده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الاعلام الحربی المرکزی از عملیات ارتش سوریه با همکاری متحدانش در بادیه السویداء برای غلبه بر داعشی هایی که در منطقه هستند از سه محور خبر داد.

محور نخست از تل الاصفر به سوی خربة الامباشی است که نیروهای پیشروی داشته و به منطقه سوح المجیدی پس از تسلط بر مدرسه المشیرفه و رحبه المشیرفه رسیده اند.

محور دوم، از القصر-الساقیه به سوی خربة الامباشی و نیروهای عملیات کننده هفت کیلومتر در شرق پس از نبرد سنگین با داعش پیشروی کرده اند.

محور سوم، از سمت الزلف به سوی تپه های الصفا که نیروهای ارتش سوریه و متحدانش ۱۰ کیلومتر از سمت شمال پیشروی کرده اند.

کد مطلب 4315539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها