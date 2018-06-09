به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز شنبه در دیدار «ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان، تقویت همکاری های بانکی را برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور مهم برشمرد و اظهارداشت: ایران آماده است در زمینه های مختلف با پاکستان سرمایه گذاری متقابل داشته باشد.

رئیس جمهور در این دیدار که در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چیندائو چین برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از عضویت پاکستان در سازمان همکاری شانگهای، تاکید کرد که ایران از نقش موثر اسلام آباد در این سازمان حمایت می کند.

روحانی با بیان اینکه ایران، پاکستان را کشوری مهم در منطقه می داند و امیدواریم همواره شاهد تعمیق و توسعه روابط باشیم، به همکاری های تهران – اسلام آباد در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: ایران می تواند منبع مطمئنی برای تامین انرژی پاکستان باشد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی، اظهارداشت: ایران در چارچوب برجام به تعهداتش پایبند بوده است و یکجانبه گرایی دولت آمریکا و خروج از برجام به عنوان یک توافق مهم بین المللی، خلاف مقررات و عرف روابط بین الملل و نیز مصوبات شورای امنیت است که لازم است اعضای جامعه جهانی در برابر آن واکنش نشان دهند.

روحانی در ادامه با ابراز رضایت از تقویت امنیت در مرزهای دو کشورطی سالهای گذشته، به سفر اخیر رئیس ستاد و فرمانده ارتش پاکستان به تهران اشاره کرد و افزود: از همکاری های دفاعی ایران و پاکستان استقبال می کنیم و مرزهای مشترک ما باید پیوسته مرزهای امن برای هر دو کشور باشد.

رئیس جمهور، توسعه منطقه را در گرو ثبات و امنیت کامل دانست و با تاکید بر اینکه "تا تروریست ها فعال هستند، منطقه به اهداف توسعه ای خود نخواهد رسید"، گفت: مبارزه با تروریسم نیازمند هماهنگی و همکاری تمام کشورهای منطقه است.

روحانی حفظ ثبات و امنیت منطقه را برای ایران بسیار مهم برشمرد و تاکید کرد: می خواهیم شاهد افغانستانی امن و باثبات باشیم و هماهنگی ایران، پاکستان و افغانستان برای امنیت و توسعه منطقه بسیار حائز اهمیت است.

رئیس جمهور مواضع واحد ایران و پاکستان در خصوص مسایل منطقه و جهان اسلام را بسیار نزدیک و با اهمیت خواند و گفت: ایران و پاکستان در نشست های منطقه ای و بین المللی از جمله در نشست اخیر سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در محکومیت انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف و همچنین تظاهرات مردم دو کشور در حمایت از فلسطین در روز قدس همصدا بوده و هستند.

«ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به اشتراکات عمیق فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و پاکستان تاکید کرد که پاکستان به عنوان یک کشور دوست و همسایه، همواره در کنار ایران خواهد ایستاد و ما مصمم به توسعه روابط در همه زمینه ها هستیم.

رئیس جمهور پاکستان، با بیان اینکه کشورش توسعه بندر چابهار را به نفع کل منطقه می داند، گفت: باید با هم همکاری یکدیگر و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها، میزان مبادلات تجاری دو کشور را با رفع تمامی موانع از جمله موانع تعرفه ای، بیش از پیش افزایش دهیم.

وی همچنین با اعلام مجدد حمایت پاکستان از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای افزود: نقش مثبت ایران به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای را ستایش می کنیم و امیدواریم هر چه سریعتر ایران به جمع اعضای دائم این سازمان بپیوندد.

ممنون حسین، در ادامه برجام را الگویی برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران ها از طریق مذاکره دانست و با اعلام حمایت قاطع کشورش از برجام گفت: پاکستان از برجام حمایت می کند و از همه طرفها می خواهد به آن پایبند بمانند.

رئیس جمهور پاکستان همچنین همکاریهای منطقه ای ایران و پاکستان را با اهمیت خواند و با بیان اینکه صلح و ثبات در افغانستان برای هر دو کشور همسایه مهم است، افزود: همکاری های مرزی دو کشور در سالهای اخیر ارتقاء یافته است و این روند همکاری ها همچنان باید تداوم یابد.