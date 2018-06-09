«بیست و یک روز بعد» از جشنواره‌ «کینولوب» جایزه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی محمدرضا خردمندان جایزه ویژه هیات داوارن چهارمین دوره جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان «کینولوب» لهستان را دریافت کرد.
این جشنواره که مختص فیلمهای کودکان و نوجوانان ۴ تا ۱۸ سال است در شهرها و دهکدههای جنوبی لهستان برگزار شد.
در طول برگزاری جشنواره کارگاههای آموزش فیلمسازی، نمایشگاههای تکنولوژیهای جدید فیلمسازی، کنسرتهای متعدد و ملاقت با فیلمسازان و هنرمندان برگزار شد.
در بخش رقابتی بین ۴۰ تا ۶۰ اثر کوتاه و بلند به رقابت پرداختند و ۲ هیات داوران بزرگسالان و نوجوانان جایزههای فیلمسازان را تعیین کردند.
