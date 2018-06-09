۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۲

«بیست و یک روز بعد» از جشنواره‌ «کینولوب» جایزه گرفت

فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» محصول سازمان سینمایی حوزه هنری موفق به کسب جایزه از جشنواره «کینولوب» لهستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی محمدرضا خردمندان جایزه ویژه هیات داوارن چهارمین دوره‌ جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان «کینولوب» لهستان را دریافت کرد.

این جشنواره که مختص فیلم‌های کودکان و نوجوانان ۴ تا ۱۸ سال است در شهرها و دهکده‌های جنوبی لهستان برگزار شد.

در طول برگزاری جشنواره کارگاه‌های آموزش فیلمسازی، نمایشگاه‌های تکنولوژی‌های جدید فیلمسازی، کنسرت‌های متعدد و ملاقت با فیلمسازان و هنرمندان برگزار شد.

در بخش رقابتی بین ۴۰ تا ۶۰ اثر کوتاه و بلند به رقابت پرداختند و ۲ هیات داوران بزرگسالان و نوجوانان جایزه‌های فیلمسازان را تعیین کردند.

زهرا منصوری

