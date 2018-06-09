روحانی و پوتین دیدار کردند/ تاکید بر ادامه همکاری در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حجت الاسلام حسن روحانی عصر شنبه در دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، گفت: روابط دو کشور در تمام ابعاد در حال توسعه است و دو کشور در حوزه سواپ انرژی ، دفاعی و بخش ترانزیت ، ظرفیت های فراوانی برای توسعه همکاری دارند و تهران از سرمایه گذاری شرکتها و بخش خصوصی روسیه استقبال می کند.

رئیس جمهور در این دیدار که در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چیندائو چین برگزار شد، سازمان همکاری شانگهای را مجموعه موثری برای امنیت و توسعه منطقه دانست و اظهارداشت:ایران به مشارکت موثر خود در این سازمان ادامه خواهد داد.

روحانی با بیان اینکه ایران از توسعه روابط اقتصادی با منطقه اوراسیا در چارچوب تجارت آزاد استقبال می کند، گفت: در موضوع ترانزیت ، پیوستن روسیه به کریدور ریلی شمال – جنوب فرصت های بزرگی برای همکاری اقتصادی با شرق ایجاد خواهد کرد.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش مهم روسیه در توافقنامه برجام ، تصریح کرد: ایران طبق گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کرده و بعد از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا ، مسکو نقش مهمی در استحکام برجام و اجرای تعهدات طرفهای مقابل دارد.

روحانی، تداوم روابط و همکاری های چند جانبه ایران و روسیه در حوزه امنیت و توسعه همکاری های منطقه ای را حائز اهمیت برشمرد و گفت: همکاری ایران و روسیه در مبارزه با داعش و سایر گروه های تروریستی در منطقه موثر و نتیجه بخش بوده است و این همکاری ها ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهور همچنین در این دیدار از برنامه ریزی خوب روسیه برای برگزاری جام جهانی فوتبال تشکر و ابراز امیدواری کرد که این دوره از بازی ها بخوبی و با موفقیت برگزار شود.

رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه مسکو به همکاری با ایران در حوزه های اقتصادی ، سواپ انرژی و دفاعی ادامه خواهد داد، روابط دو کشور را در همه عرصه های مورد توافق رو به توسعه خواند و اظهارداشت:چشم انداز خوبی در همکاریهای دو کشور در همه عرصه ها و از جمله اقتصادی وجود دارد.

ولادیمیر پوتین با بیان اینکه کمیسیون مشترک همکاری ها در همه جهت مقدمات نشست آتی را برنامه ریزی می کند، علاقه مندی مسکو به مشارکت در پروژه ترانزیتی راه کریدور شمال – جنوب را مورد تاکید قرار داد و افزود: مسکو همچنین از عضویت و دائمی شدن موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا حمایت می کند.

وی در ادامه خروج آمریکا از برجام را اقدامی یکجانبه و غیرقانونی برشمرد و تاکید کرد: مسکو به گفت و گو با سایر طرف ها برای حمایت از برجام ادامه می دهد.

رئیس جمهور روسیه همچنین به موضوع عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد و گفت: ایران سالها به عنوان عضو ناظر مشارکت خوبی در سازمان همکاری شانگهای داشته و موضع روسیه حمایت از عضویت کامل تهران در این سازمان است.

پوتین همفکری و همکاری روسیه با ایران در جهت تحکیم ثبات در منطقه را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت این همکاریهای منطقه ای از جمله در موضوع حل و فصل بحران سوریه ، ادامه خواهد یافت.

وی همچنین از برگزاری هفته زبان فارسی در روسیه در آینده ای نزدیک خبر داد.

رئیس جمهور روسیه با ابراز خرسندی از حضور تیم ملی فوتبال ایران در روسیه گفت که امیدواریم جام جهانی خوبی در پیش داشته باشیم.