به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار «خالتما باتولگا» رئیس جمهور مغولستان گفت: توسعه روابط اقتصادی مورد تاکید ما و به نفع ملت های دو کشور است و ما بخش خصوصی و بازرگانان ایرانی را برای مشارکت در طرح های توسعه ای مغولستان تشویق می کنیم.

رئیس جمهور در این دیدار که در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر چیندائو چین برگزار شد، با اشاره به نقش روابط بانکی برای تقویت همکاری های اقتصادی مشترک، اظهارداشت: سرمایه گذاران ایرانی قادرند در زمینه های دامی در مغولستان سرمایه گذاری کنند.

روحانی همچنین ضرورت توسعه روابط بخش های دولتی و خصوصی دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

«خالتما باتولگا» رئیس جمهور مغولستان نیز در این دیدار روابط ایران و مغولستان را رو به توسعه دانست و تاکید کرد که کشورش مصمم است روابط خود را با ایران در همه زمینه ها و بویژه اقتصادی بیش از پیش تقویت کند.