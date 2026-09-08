به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در نشست شورای مسکن هرمزگان اظهار کرد : در شرایط کنونی، روشهای سنتی تامین مالی با موانع متعددی روبهرو شده که ضرورت دارد راهکارهای نوین و متنوعی برای ساماندهی این حوزه تدوین شود.
وی با یادآوری تجربه اجرای طرح مسکن مهر، اظهار کرد: در آن زمان، حدود ۸۰ درصد منابع پروژهها از طریق تسهیلات بانکی و فقط ۲۰ درصد از محل آورده متقاضیان تامین میشد، اما امروز معکوس شده که زمینهساز شکلگیری مطالبات و مشکلات انباشتهای میباشد که نیازمند چارهاندیشی فوری است.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه مدل سهضلعی دولت، پیمانکار و مردم در برخی بخشها با انسداد مواجه شده بود، خاطرنشان کرد: طی ماههای اخیر تدابیر موثری برای گشایش در شیوههای تامین مالی گرفته شده و امیدواریم با تداوم این سیاستها، بتوانیم تعهدات را سامان دهیم و گامهای جدیتری در حوزه مسکن برداریم.
آشوری تازیانی با اشاره به ظرفیت بالای بنگاهها و شرکتهای دولتی در تامین مسکن کارگران و کارکنان، بیان کرد: برای مسکن کارگری، مدلهای ویژهای پیشبینی شده که میتوان از محل منابع رسوب شده در بانکها یا سایر مدلهای متنوع تامین مالی، نسبت به پیشبرد این طرحها اقدام کرد.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین پیامهایی که به صورت مکتوب و شفاهی به وزیر راه و شهرسازی و مسوولان ملی منتقل کردهایم، این است که تولید مسکن نباید دارای نسخه hd واحد باشد، زیرا تجویز یک الگوی یکسان برای کل کشور و همه دهکهای درآمدی، در نهایت به بنبست سیاستهای مسکن منجر خواهد شد.
استاندار هرمزگان با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی شفاف و بهموقع به مردم، یادآور شد: مردم باید از روند اجرای پروژهها مطلع شوند و هر زمان که پروژهای آماده واگذاری است، باید اطلاعرسانی گسترده و حتی مراسم نمادین واگذاری برگزار شود تا جامعه از تعداد واحدهای تحویلی و اقدامات صورت گرفته آگاه شوند زیرا نقشی کلیدی در امیدبخشی به شهروندان دارد.
آشوری تازیانی با تاکید بر نقشآفرینی شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل ستاره خلیجفارس در این حوزه، گفت: این مجموعهها میتوانند در قالب بستههای حمایتی و سیاستی مشخص، سهم قابلتوجهی در تامین مسکن ایفا کنند که باید از این ظرفیتها بهصورت هدفمند بهره گرفت.
وی همچنین با اشاره به هدفگذاری برای تعیین تکلیف حدود یکهزار و ۲۰۰ واحد مسکونی تا پایان سالجاری، افزود: با توجه به اینکه بیش از ۶ ماه تا پایان امسال فرصت نداریم، باید از همه ظرفیت تسهیلات بانکی، صندوقهای حمایتی و همچنین منابع دستگاههایی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای کمک به دهکهای یک تا چهار استفاده کنیم تا بخشی از گرههای موجود در این حوزه باز شود.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: هر ابتکار و پیشنهاد عملیاتی که بتواند گرهی از مشکلات مسکن بگشاید، جمعبندی و به دولت ارائه خواهد شد تا در صورت تایید، زمینه اجرای آن فراهم شود.
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