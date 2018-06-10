خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - نامجو زحمتکش: شهرداری‌ها هر روزه خدمات گسترده و متنوعی را به مردم ارائه می‌دهند و می‌توان گفت که نزدیک‌ترین سازمان و اداره به مردم شهرداری‌ها هستند.

بخشی از اعتبارات شهرداری‌ها از طریق دولت تامین و اختصاص می‌یابد و بخشی از اعتبارات نیز از طریق درآمدهای شهرداری‌ها تامین می‌شود که بسته به بزرگی و فعالیت و سابقه هر شهرداری این میزان درآمدها نیز متفاوت است.

شهرهای استان بوشهر اغلب کوچک هستند و در زمینه درآمدزایی نیز ضعف‌هایی دارند که درآمدهای این شهرداری‌ها مبلغ خیلی خوبی نمی شود و به ناچار باید بخش قابل توجهی از اعتبارات خود را از اعتبارات دولتی تامین کنند.

اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و همچنین ارائه خدمات متنوع به مردم نیازمند داشتن اعتبارات متناسب با هزینه‌ها است که در استان بوشهر اعتبارات مورد نیاز در اختیار شهرداری‌ها نیست و شهرداری‌ها با کمبود اعتبار روبرو هستند.

به منظور دستیابی به راهکارهای ایجاد درآمد پایدار شهرداری‌ها یک نشست هم اندیشی با حضور شهرداران کنگان، بردستان، دیر، دوراهک، آبدان و بردخون و روسای شورای شهرهای مذکور در بردخون برگزار شد.

لزوم افزایش درآمد شهرداری‌ها

شهردار بندر دیر گفت: شهرداری های شهرستان مشکل در آمدی دارند به گونه ای که درآمد سال قبل شهرداری دیر حدود ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

علی ابراهیمی با بیان اینکه عدم درآمد پایدار مانع بزرگی در پیشرفت شهرداری‌ها است، افزود: تلاش می کنیم معدن زباله برای استفاده شهرداری‌های جنوبی در دیر راه اندازی شود که نیاز به حمایت مسئولان داریم.

عوارض به شهرداری برسد

شهردار بردستان نیز گفت: تعارض قوانین و گفتار و عملکردها مناسب نیست چرا که قانون اجرا نمی شود یا به خوبی عمل نمی شود.

عباس مرادی با بیان اینکه نیروی انسانی قوی در شهرداری ها نداریم، افزود: نیروهای شهرداری آموزش پذیر نیستند و با وجود نیروهای زیاد شاغل در شهرداری ها نیروی متخصص اقتصادی در شهرداری نداریم.

وی با انتقاد از اینکه درآمد صدور کارت کسب به اتاق اصناف اختصاص یافته، اضافه کرد: انتظار است عوارض آب، برق و گاز به شهرداری ها برسد و تسهیلاتی به شهرداری واگذار شود تا جهت اجرای پروژه ها استفاده شود.

با ارزش افزوده شهرها را اداره می کنیم

رحیم جمالی شهردار کنگان با تاکید بر اینکه با ارزش افزوده شهرها را اداره می کنیم، گفت: فلسفه وجودی سازمان همیاری شهرداری ها مشخص نیست و تاکنون نتوانسته ایم درآمد پایداری کسب کنیم.

شهردار دوراهک نیز از عدم شفافیت در بدنه سازمان شهرداری ها انتقاد کرد و گفت: سازمان از بدنه خود ما است اما اعتمادسازی وجود ندارد و در زمینه آموزش عقب هستیم.

هوشنگ احمدی افزود: اصلاح قوانین لازم است و هزینه های بی رویه در شهرداری ها وجود دارد و گردشگری جایگاه مناسبی در کشور ندارد.

مصطفی تفضلی شهردار آبدان نیز گفت: آموزش از ارکان فعالیت و عامل پیشرفت در شهرداری ها است که اگر در این زمینه تلاش شود بسیاری از هزینه ها کاهش می یابد.

افزایش درآمد با توسعه گردشگری

عضو شورای اسلامی استان بوشهر نیز گفت: امیدواریم طرح مدیریت جامع شهری مصوب شود و درآمدهای پایدار بر اساس طرح های گردشگری در استان افزایش یابد.

سیدمحمد حسینی زاده افزود: بازیافت زباله، ایجاد بانک شهرداری ها و آموزش شهروندی از ضروریات است که ثمرات زیادی به همراه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: انتظار داریم متولیان امر بر اساس خواست مردمی در زمینه احداث پارک ساحلی بردخون مشارکت کنند.

درآمد شهرداری ها با هزینه های آنها همخوانی ندارد

ارسلان حصیری شهردار بردخون نیز در این نشست اظهار داشت: تنوع خدمات در شهرداری ها سطح توقع را افزایش داده و کمک های دولتی در تامین منابع آنها کافی نیست.

وی افزود: برای رسیدن به درآمد پایدار نیاز به اعتمادسازی، تشویق سرمایه گذاران، اختصاص منابع مالی، استفاده از افراد مجرب و کارآزموده، کمک های دولتی و صرفه جویی است.

حصیری اضافه کرد: معافیت از پرداخت مالیات، فرهنگ سازی و آموزش فرهنگ عمومی، واگذاری اراضی شهری به شهرداری ها، انضباط مالی و جذب سرمایه های بخش خصوصی در افزایش درآمد شهرداری ها مؤثر است.

شهردار بردخون با بیان اینکه مدیریت شهری نیازمند اختیارات بیشتری است، ادامه داد: سازمان همیاری شهرداری ها ظرفیت های بسیاری دارد که فرصتی ویژه برای شهرداری ها محسوب می شود و نگاه خاص به شهرداری های کوچک و کم درآمد از ضروریات است.

خودکفایی شهرداری‌ها

رئیس شورای اسلامی شهر بردخون نیز گفت: بردخون سابقه ای درخشان در فزهنگ و شجاعت و دیانت دارد و گذشته پرافتخار آن نشان از این قدمت دیرینه است.

احمد عابدزاده افزود: خودکفایی شهرداری ها با اعتمادسازی بین شهرداری ها و سازمان محقق می شود.

وی اضافه کرد: شهرداری ها درآمد پایداری ندارند و بیشتر آنها دارای بدهی هستند که نیازمند هم اندیشی در این زمینه است.

افزایش درآمدها و ارتقای سرمایه گذاری

مرتضی پارسایی‌فر مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر نیز اظهار داشت: حضور شهرداران می‌تواند مشکلات و نابسامانی‌های قبل را رفع کند که انتظار داریم شهرداران و شوراهای اسلامی تعامل و همراهی کنند تا این ضعف ها از بین برود.

وی با بیان اینکه ۳۸ شهرداری در استان فعالیت می کنند، افزود: ۵ شهردار را به عنوان نماینده شهرداران انتخاب کردیم و به صورت دوره ای کارگاه های هم اندیشی تشکیل می شود تا راهکارهای عملی انتخاب و به مدیریت ارشد استان ارائه شود.

پارسایی فر با تأکید بر تقویت ظرفیت علمی شهرداری ها، اضافه کرد: تلاش کردیم با مشارکت مشاوران کاردان در زمینه علمی، گردشگری و اجتماعی از ظرفیت های شهرداری ها استفاده لازم صورت گیرد تا شهرهایی زیبا و جذاب ساخته شود.

وی گردشگری را ظرفیتی مناسب برای افزایش درآمدها دانست و گفت: اعتبارات موجود کافی نیست و می توان از ظرفیت هایی مانند گردشگری برای افزایش درآمدها و ارتقاء سرمایه گذاری استفاده کرد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر ادامه داد: برگزاری کلاس های آموزشی برای شهرداران و دهیاران، استفاده های از نیروهای پویا، تشکیل اتاق فکر و ایجاد امیدواری در شهرداران و شوراها می تواند ثمرات زیادی به همراه آورد.

وی تصریح کرد: به زودی سمینار شهرداران استان تشکیل می شود تا زمینه توانمندی و رشد شهرداری ها فراهم شود.