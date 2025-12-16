صفایی بوشهری: معماری استان بوشهر بر پایه دیانت و مقاومت استوار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه شنبه در کنگره علامه بلادی بوشهری با اشاره به پیشینه تاریخی و نقش سازنده روحانیت این منطقه، تأکید کرد: معماری و مهندسی جامعه در استان بوشهر از دیرباز بر دو پایه اساسی دیانت و مقاومت استوار بوده و روحانیت پیشگام این مسیر بوده است.
وی افزود: این ویژگی سبب شده تا این استان در طول تاریخ خود، با وجود حوادث و توطئهها، همواره حضوری درخشان و مقاوم داشته باشد و به عنوان استانی ولایتمدار و پایگاه اسلام ناب محمدی (ص) شناخته شود.
نماینده ولی فقیه در بوشهر با اشاره به نقش روحانیت در مقابله با استعمار گفت: هنگامی که پرتغالیها در سال ۹۲۰ هجری قمری و پس از آن هلندیها با نیت تجاوز به این منطقه وارد شدند، علما و مراجع با صدور حکم دفاع، مردم را به مقاومت فرا خواندند و همین امر موجب شکست مهاجمان و حفظ حرمت این سرزمین شد.
- صفایی بوشهری با تأکید بر نقش علمی و فرهنگی علمای بوشهر خاطرنشان کردند: حوزههای علمیه این استان در ادبیات، فقه، اصول، تفسیر و تاریخ، همواره مهد پرورش بزرگان و مراجع تقلید بودهاند. مکتب بصره که بخش بزرگی از غرب استان را تحت تأثیر خود داشت، نمونهای از این عمق علمی است.
آیتالله صفاییبوشهری روحانیت بوشهر را مجرای تجلی قرائت صحیح دین و پنجرهای شفاف برای رسیدن به اسلام ناب محمدی (ص) دانست و ادامه داد: مردمداری، مجاهدت، همراهی با ولایت و اطاعت از مقام معظم رهبری از شاخصههای برجسته روحانیت این استان است. آنان در طول تاریخ، در خدمت به مردم و همراهی با مراجع تقلید، همواره پیشتاز بودهاند.
وی با اشاره به جایگاه کنونی استان بوشهر در منظومه انقلاب اسلامی گفت: امروز روحانیت بوشهر با وحدت و اتحاد، خود را سربازان مقام معظم رهبری میدانند و در مسیر خدمت به مردم و تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، استوار و مقاوم گام برمیدارند.
