  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

اولین برف سال در اردبیل آغاز شد

اردبیل_ از دقایقی پیش، نخستین برف سال به‌صورت خفیف اما چشم‌نواز در شهر اردبیل آغاز شده است.

