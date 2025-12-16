https://mehrnews.com/x39SML ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲ کد خبر 6691035 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲ اولین برف سال در اردبیل آغاز شد اردبیل_ از دقایقی پیش، نخستین برف سال بهصورت خفیف اما چشمنواز در شهر اردبیل آغاز شده است. دریافت 2 MB کد خبر 6691035 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف از عصر سهشنبه ارتفاعات استان اردبیل را سفیدپوش میکند بارش باران و برف در مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل محورهای مواصلاتی استان اردبیل سفیدپوش شد بهبود شرایط پیستهای اسکی اردبیل برای میزبانی مسابقات جهانی هشدار زرد هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی و سرد در استان اردبیل پیشبینی بارش برف و باران همراه با مه از سهشنبه در استان اردبیل محور پونل–خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است / تردد از مسیر اسالم به خلخال تصاویری از بارش برف در تکاب و چالدران برچسبها اردبیل بارش برف برف و کولاک
نظر شما